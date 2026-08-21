'साहब! पांच हजार का हुआ इंतजाम', यूपी में 10 हजार की रिश्वत लेते सिपाही का ऑडियो वायरल

जागरण संवाददाता, कन्नौज। रुपये लेनदेन का मामला निपटाने के नाम पर सिपाही ने मेडिकल स्टोर संचालक से 10 हजार रिश्वत की मांग की। पांच हजार रुपये वसूलने के बाद सिपाही पर धमकी देकर बाकी के रुपये मांगने का पीड़ित ने आरोप लगाते हुए ऑडियो कॉल को भी प्रचलित किया है।

ठठिया थाना के कछियाना निवासी राहुल कुशवाहा का उमरन में मेडिकल स्टोर है। उन्होंने इंटरनेट मीडिया पर सात ऑडियो कॉल को प्रचलित किया। राहुल कुशवाहा ने दावा करते हुए बताया कि कुछ दिनों पूर्व हापुड़ में रहने वाली एक महिला से रुपयों के लेनदेन को लेकर उनका विवाद हुआ था।

इससे महिला ने पुलिस को उनके खिलाफ तहरीर दी थी। इसके बाद एक सिपाही ने उन्हें फोन कर 10 हजार रुपये की रिश्वत देकर पर मामला निपटाने की बात कही। रुपये न देने पर चौकी प्रभारी द्वारा कार्रवाई करने की धमकी दी गई।

राहुल का कहना है कि पांच हजार रुपये का इंतजाम कर सिपाही को चौकी में जाकर दे दिए। इसके बाद सिपाही अब बाकी के पांच हजार रुपये वसूलने के लिए दबाव बना रहा है। 18 अगस्त को राहुल के घर जाकर सिपाही ने उसके पिता को धमकी देते हुए रुपये भिजवाने की बात कही। इंटरनेट मीडिया पर रिश्वत मांगने को लेकर राहुल और सिपाही के बीच हुई बातचीत की सात काल रिकार्डिंग प्रचलित हुई हैं।

प्रचलित ऑडियो के बारे में जानकारी नहीं हुई है। मामले की जांच कराने के बाद कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित से भी इस संबंध में जानकारी की जाएगी। विनोद कुमार एसपी दारोगा ने पीड़ित से लिखाया, सिपाही की ऑडियो में नहीं आवाजमेडिकल स्टोर संचालक राहुल ने बताया कि इंटरनेट मीडिया पर ऑडियो प्रचलित होने के बाद एक दारोगा उनके घर पहुंचे थे। दारोगा ने एक कागज में धमकाते हुए उनसे लिखवाया है कि ऑडियो कॉल में सिपाही की आवाज नहीं बल्कि किसी अन्य व्यक्ति की है। पत्र लिखने के बाद भी राहुल और सिपाही के बीच बातचीत का भी ऑडियो इंटरनेट मीडिया पर पड़ा हुआ है। इसमें राहुल खुद सिपाही को फोन कर कह रहा है कि साहब आप अब चिंता मत करिए। दारोगा को लिखित पत्र दे दिया है।