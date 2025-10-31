कन्नौज में दीपावली पर मिठाई गिफ्ट में लेना पड़ा भारी, एडीजी ने तालग्राम थाना प्रभारी को हटाया

जागरण संवाददाता, कन्नौज। दीपावली पर मिठाई का डिब्बा लेने पर एडीजी के निर्देश पर तालग्राम थाना प्रभारी को हटा दिया गया है। वहीं, घायल महिला की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज न करने पर एसपी ने गुरसहायगंज कोतवाली प्रभारी को हटा दिया है। दोनों अधिकारियों को एडीजी के निर्देश पर तत्काल लाइन हाजिर कर एएसपी को जांच सौंपी गई।

एडीजी कानपुर परिक्षेत्र आलोक कुमार और डीआइजी हरीश चंदर शुक्रवार को एसपी कार्यालय पहुंचे। यहां एसपी विनोद कुमार की मौजूदगी में जनसुनवाई की। इस दौरान फरियादी महिला ने एडीजी को प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि गांव का युवक उसकी 17 वर्षीय बेटी को बहला-फुसला कर साथ ले गया है। आरोपित का चाचा पूर्व प्रधान है।

पूर्व प्रधान के बेटे ने तालग्राम थाना प्रभारी दारोगा शशिकांत कनौजिया को दीपावली पर मिठाई का एक डिब्बा और रुपये दिए हैं। इसकी एक फोन काल रिकार्डिंग भी प्रचलित हुई है। इसमें पूर्व प्रधान का बेटा एक जान-पहचान के व्यक्ति से बोल रहा है कि थाना प्रभारी को मिठाई का डिब्बा और साथ में सेवा पानी कर आया है। इससे अब किशोरी को कुछ दिन और वापस नहीं करेंगे।



गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के किसवापुर गांव में रहने वाली रेनी देवी ने प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि 27 अक्टूबर को पड़ोसी अनोखे लाल, टेनी और रमा देवी ने हमला कर उसे घायल कर दिया है। कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। इस पर एडीजी के निर्देश पर एसपी विनोद कुमार ने तालग्राम थाना प्रभारी शशिकांत कनौजिया और गुरसहायगंज कोतवाली प्रभारी कपिल दुबे को तत्काल लाइन हाजिर कर दिया।