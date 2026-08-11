Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
    News

    तत्काल प्रधान पद से इस्तीफा दे दो...कन्नौज में घर में घुसकर महिला प्रशासक को धमकाया, सपा नेता समेत छह पर रिपोर्ट

    By Soham Prakash Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 11:24 PM (IST)

    कन्नौज में एक प्रशासक प्रधान प्रतिभा मिश्रा के घर पर हमला कर उन्हें पद से इस्तीफा देने की धमकी दी गई। इस मामले में सपा नेता मेजर सिंह यादव समेत छह लोग ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    HighLights

    1. कन्नौज में प्रशासक प्रधान के घर पर हमला हुआ।

    2. सपा नेता मेजर सिंह यादव समेत छह पर रिपोर्ट दर्ज।

    3. इस्तीफा न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई।

    संवाद सहयोगी, छिबरामऊ (कन्नौज)। महिला प्रशासक के घर में घुसकर इस्तीफा नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। प्रशासक ने सपा नेता और पूर्व प्रधान पद के प्रत्याशी समेत छह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की है।

    विकास खंड छिबरामऊ की ग्राम पंचायत कल्यानपुर की प्रतिभा मिश्रा पत्नी अनूप मिश्रा प्रधान हैं। ग्राम पंचायत प्रधान का शासनकाल पूरा होने पर अब वह प्रशासक हैं। मंगलवार को उन्होंने समाजवादी पार्टी मजदूर सभा के जिलाध्यक्ष व पूर्व प्रधान पद के प्रत्याशी मेजर सिंह यादव और उनके सर्मथक देवेंद्र यादव, रामरहीस, सिंकू यादव, उमाशंकर व कप्तान के खिलाफ घर में हमले की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें बताया कि पूर्व प्रधान प्रत्याशी नौ अगस्त की रात आठ बजे अवैध तमंचा लेकर उनके घर में घुस आए।

    आरोपितों ने कहा कि वह तत्काल प्रधान पद से इस्तीफा दे दे। इस्तीफा न देने पर उसे जान से मार दिया जाएगा। घर में हुए हमले के दौरान उन्होंने पुलिस को फोन कर इसकी जानकारी दी थी। इससे मौके पर पहुंची पुलिस ने धमकी देकर भाग रहे आरोपित देवेंद्र गिरफ्तार कर लिया था।

    सपा नेता मेजर सिंह यादव ने बताया कि गांव में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, फुटेज की जांच कर ली जाए। वह मौके पर नहीं थे। उनके खिलाफ चुनावी रंजिश में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

    वहीं सपा जिलाध्यक्ष कलीम खान ने बताया कि पूर्व प्रत्याशी मेजर सिंह यादव समाजवादी पार्टी मजदूर सभा के जिलाध्यक्ष हैं। सत्ता पक्ष के दबाव में उनका शोषण किया जा रहा है। यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक कपिल दुबे ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

    खबरें और भी