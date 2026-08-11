तत्काल प्रधान पद से इस्तीफा दे दो...कन्नौज में घर में घुसकर महिला प्रशासक को धमकाया, सपा नेता समेत छह पर रिपोर्ट

संवाद सहयोगी, छिबरामऊ (कन्नौज)। महिला प्रशासक के घर में घुसकर इस्तीफा नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। प्रशासक ने सपा नेता और पूर्व प्रधान पद के प्रत्याशी समेत छह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की है।

विकास खंड छिबरामऊ की ग्राम पंचायत कल्यानपुर की प्रतिभा मिश्रा पत्नी अनूप मिश्रा प्रधान हैं। ग्राम पंचायत प्रधान का शासनकाल पूरा होने पर अब वह प्रशासक हैं। मंगलवार को उन्होंने समाजवादी पार्टी मजदूर सभा के जिलाध्यक्ष व पूर्व प्रधान पद के प्रत्याशी मेजर सिंह यादव और उनके सर्मथक देवेंद्र यादव, रामरहीस, सिंकू यादव, उमाशंकर व कप्तान के खिलाफ घर में हमले की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें बताया कि पूर्व प्रधान प्रत्याशी नौ अगस्त की रात आठ बजे अवैध तमंचा लेकर उनके घर में घुस आए।

आरोपितों ने कहा कि वह तत्काल प्रधान पद से इस्तीफा दे दे। इस्तीफा न देने पर उसे जान से मार दिया जाएगा। घर में हुए हमले के दौरान उन्होंने पुलिस को फोन कर इसकी जानकारी दी थी। इससे मौके पर पहुंची पुलिस ने धमकी देकर भाग रहे आरोपित देवेंद्र गिरफ्तार कर लिया था।