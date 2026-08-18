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कन्नौज: आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ट्रक में टकराई स्लीपर बस, हादसे में घायल हुए 22 यात्री

By Digital Desk Edited By: Abhinav Tripathi
Updated: Tue, 18 Aug 2026 11:02 AM (IST)

कन्नौज में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ठठिया टोल प्लाजा के पास एक स्लीपर बस ट्रक से टकरा गई, जिसमें 22 यात्री घायल हो गए। हादसे में पांच गंभीर घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जबकि अन्य को प्राथमिक उपचार के बाद लखनऊ भेजा गया।

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HighLights

  1. आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस-ट्रक की टक्कर।

  2. हादसे में 22 यात्री हुए घायल, पांच गंभीर।

  3. चालक को नींद आने से हुआ यह हादसा।

जागरण संवाददाता, कन्नौज। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से रायबरेली जा रही स्लीपर बस ठठिया में टोल प्लाजा के पास ट्रक में पीछे से टकरा गई। हादसे में बस में सवार 22 यात्री घायल हो गए। पांच यात्रियों को गंभीर चोटें होने से राजकीय मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में भर्ती कराया गया। क्षतिग्रस्त बस टोल प्लाजा पर खड़ी कर दी गई और यात्रियों को दूसरी बस से लखनऊ भेज दिया गया है।

सोमवार देर शाम को दिल्ली के कश्मीरी गेट से 62 यात्रियों को बैठाकर स्लीपर बस रायबरेली जा रही थी। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के 200.4 किलोमीटर प्वाइंट ठठिया के टोल प्लाजा के पास पहुंचते ही मंगलवार सुबह पांच बजे हादसे की शिकार हो गई। बस चलाते समय चालक को नींद आ गई और लखनऊ की ओर जा रहे ट्रक में पीछे से बस टकरा गई। बस के टकराते ही तेज धमाका हुआ और यात्रियों में भगदड़ मच गई।

हादसे में 22 यात्री घायल हुए और पांच को गंभीर चोटें आईं हैं। इससे अमेठी के सदर कोतवाली के अंधेरिया कस्बा निवासी 24 वर्षीय राहुल यादव पुत्र रामसरन, रायबरेली के सुल्तानगंज के समरौता निवासी 43 वर्षीय कमलेश देवी पत्नी जयप्रसाद, इनकी बेटी सात वर्षीय कृतिका, 18 वर्षीय सगुन पुत्री सूर्यभान, इनका 24 वर्षीय भाई कुलदीप यादव को राजकीय मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया।

अन्य चोटिल यात्रियों को मौके पर ही प्राथमिक उपचार देकर दूसरे वाहनों से लखनऊ तक भेज दिया गया। क्षतिग्रस्त बस यूपीडा टोल प्लाजा के पास खड़ी कर दी गई। थानाध्यक्ष संजीव कुमार ने बताया कि तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज होगा और जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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