कन्नौज में बीएलओ ड्यूटी पर हंगामा, चेतावनी देकर तहसील में शिक्षामित्र ने लेखपाल को जड़ा तमाचा

संवाद सहयोगी, जागरण, तिर्वा (कन्नौज)। सहायक अध्यापक की ड्यूटी काटने के बाद शिक्षामित्र की बीएलओ में ड्यूटी लगाई गई। लेखपाल ने ड्यूटी के लिए शिक्षामित्र को मोबाइल फोन पर काल की तो शिक्षामित्र ने अभद्रता करते हुए पिटाई करने की चेतावनी दी। 10 मिनट बाद तहसील पहुंचकर शिक्षामित्र ने लेखपाल के तमाचा जड़ दिया।

शनिवार को तहसील सभागार में किनौरा ग्राम पंचायत के लेखपाल अमित राजपूत पंचायत चुनाव को लेकर काम कर रहे थे। तभी कोतवाली क्षेत्र के महतेपुर्वा गांव निवासी कंचन तोमर (बीएलओ) ने पहुंचकर उनके तमाचा मार दिया। हाथापाई होने लगी। सरकारी कागज भी खींचतान में फट गए। कंचन तोमर ने बताया कि वह प्राथमिक स्कूल हंसापुर में शिक्षामित्र हैं।

विद्यालय की सहायक अध्यापक पूनम दुबे की बीएलओ ड्यूटी काटकर जबरन उनकी ड्यूटी लगाई गई। काम करने के लिए दबाव बनाया जा रहा। उन्होंने लेखपाल पर अभद्रता करने का आराेप लगाया। लेखपाल ने बताया कि एसडीएम कार्यालय से बीएलओ में ड्यूटी लगाई गई है। बीएलओ ड्यूटी करने के लिए दोपहर में कंचन तोमर को मोबाइल फोन पर काल की तो अभद्रता की। पिटाई करने की धमकी दी। झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाया। मोबाइल फोन पर बातचीत का आडियो भी है।