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आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा, कंटेनर में पीछे से टकराई स्लीपर बस, एक यात्री की मौत, 7 गंभीर

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Updated: Fri, 21 Aug 2026 03:37 PM (IST)

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक स्लीपर बस कंटेनर से टकरा गई, जिससे एक यात्री की मौत हो गई और 24 घायल हो गए। यह हादसा कंटेनर चालक द्वारा ओवरटेक के बाद अचानक ब्रेक लगाने से हुआ, जिसमें सात गंभीर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

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HighLights

  1. नोएडा से लखनऊ जा रही बस में सवार 56 यात्रियों में 24 चुटहिल

  2. कंटेनर ने ओवरटेक कर लगाया इमरजेंसी ब्रेक, तो टकरा गई बस 

  3. सात गंभीर घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया।

जागरण संवाददाता, कन्नौज। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ओवरटेक के बाद कंटेनर के चालक ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दी। इससे करीब 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही स्लीपर बस कंटेनर में पीछे से टकरा गई। फगुहा भट्ठा के पास सुबह हुई दुर्घटना में बस में सवार एक यात्री की मौत हो गई और 24 यात्री घायल हो गए, जिनमें सात यात्रियों को गंभीर हालत में राजकीय मेडिकल कालेज तिर्वा के अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक की हालत नाजुक होने से कानपुर हैलट रेफर कर दिया गया है। शेष 17 यात्रियों को डिस्चार्ज कर दिया गया है।

गुरुवार देर शाम ग्रेटर नोएडा से स्लीपर बस में चालक सुल्तानपुर के सदर कोतवाली के सजनपुर कस्बा निवासी धर्मेंद्र सिंह ने 56 यात्रियों को बैठा लिया। रात करीब 11 बजे यात्रियों को लेकर लखनऊ के लिए रवाना हुए। बस में परिचालक सुल्तानपुर के कादीपुर थाना क्षेत्र के सलाहपुर गांव निवासी विजय पुत्र सभाजीत थे। आगरा में बस रोकी और चाय-नाश्ता किया। इसके बाद चल दिए थे।

शुक्रवार सुबह करीब 6:40 बजे आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के 190 किलोमीटर प्वाइंट फगुहा भट्टा के पास पहुंचते ही पीछे से आ रहे कंटेनर ने लखनऊ जाने के लिए ओवरटेक किया। ओवरटेक करते ही चालक ने कंटेनर में इमरजेंसी ब्रेक लगा दी। इससे चालक धर्मेंद्र नियंत्रण नहीं कर पाए और बस कंटेनर में पीछे से टकरा गई। टक्कर से तेज धमाका होने पर बस यात्रियों में चीख-पुकार मच गई।

बस में आगे की सीट पर परिचालक के पास बैठे यात्री लखनऊ के ताल कटोरा थाना क्षेत्र के अशोक बिहार, आलम नगर निवासी 34 वर्षीय अंकित मिश्रा पुत्र राजेश मिश्रा की मौके पर ही मौत हो गई। इनके सिर पर गहरी चोट लगी थी।

24 में से सात यात्रियों को गंभीर चोटें होने से राजकीय मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया। अन्य यात्रियों को प्राथमिक उपचार के बाद दूसरे वाहनों से लखनऊ भेज दिया गया। क्षतिग्रस्त बस व कंटेनर एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा के पास खड़े कर दिए गए। प्रभारी निरीक्षक संजय शुक्ल ने बताया कि तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज होगा और जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

मेडिकल कालेज में ये यात्री हुए भर्ती

लखनऊ के सहादतगंज निवासी 37 वर्षीय सैयद हैदर, 28 वर्षीय अब्बास, आलमबाग निवासी 42 वर्षीय अभिषेक कुमार, लखनऊ के बादशाह नगर निवासी 46 वर्षीय राजेश कनौैजिया, सुल्तानपुर के कादीपुर के सलाहपुर निवासी 32 वर्षीय विजय, हरियाणा के पलवल निवासी 34 वर्षीय तरुण कुमार, गोरखपुर के सहापुर पादरी बाजार निवासी नीलम गोविंद राव पत्नी सुरेश गोविंद राव।