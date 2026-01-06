Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    मैनपुरी में घर में खेलते-खेलते पानी से भरी बाल्टी में गिरा 8 महीने का मासूम, मौत

    By Rahul Kumar Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 05:37 PM (IST)

    मैनपुरी के नगला वीर गांव में एक दुखद घटना में, आठ माह के मासूम अजीत की पानी से भरी बाल्टी में गिरने से मौत हो गई। घर में खेलते समय वह बाल्टी में जा गि ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    जागरण संवाददाता, कन्नौज। मैनपुरी जनपद के किशनी थाना क्षेत्र के ग्राम नगला वीर में पानी की बाल्टी में गिरकर आठ माह के मासूम की मौत हो गई। हालांकि स्वजन मासूम को 100 शैया अस्पताल लेकर आए, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद स्वजन शव को अपने साथ ले गए।

    ग्राम नगला वीर निवासी झनकू का आठ माह का बेटा अजीत मंगलवार की सुबह घर में खेल रहा था। घर के अन्य लोग कार्यों में व्यस्त थे, जिसके चलते अजीत की तरफ उनकी नजर नहीं पड़ सकी। खेलने के दौरान ही अजीत पानी से भरी बाल्टी में गिर गया।

    जब स्वजन की नजर बाल्टी पर पड़ी तो अजीत को बाहर निकाला। बेहोशी की हालत में स्वजन आनन-फानन में उसे निजी वाहन से 100 शैया अस्पताल लेकर आए।

    जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक ने मासूम को मृत घोषित कर दिया। अजीत की मौत से स्वजन में चीख-पुकार मच गई। स्वजन मासूम के शव को अपने साथ गांव ले गए। स्वजन ने बताया कि मृतक अजीत अपने दो भाइयों में छोटा था।