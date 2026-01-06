मैनपुरी में घर में खेलते-खेलते पानी से भरी बाल्टी में गिरा 8 महीने का मासूम, मौत

जागरण संवाददाता, कन्नौज। मैनपुरी जनपद के किशनी थाना क्षेत्र के ग्राम नगला वीर में पानी की बाल्टी में गिरकर आठ माह के मासूम की मौत हो गई। हालांकि स्वजन मासूम को 100 शैया अस्पताल लेकर आए, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद स्वजन शव को अपने साथ ले गए।

ग्राम नगला वीर निवासी झनकू का आठ माह का बेटा अजीत मंगलवार की सुबह घर में खेल रहा था। घर के अन्य लोग कार्यों में व्यस्त थे, जिसके चलते अजीत की तरफ उनकी नजर नहीं पड़ सकी। खेलने के दौरान ही अजीत पानी से भरी बाल्टी में गिर गया।