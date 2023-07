थाना विशुनगढ़ गांव असालतनगर निवासी अनिल शर्मा की 16 वर्षीय पुत्री चांदनी शुक्रवार को कमरे में टीवी देख रही थी। तभी स्वजन ने टीवी बंद कर पढ़ाई करने की बात कहते हुए उसे डांट दिया। जिससे क्षुब्ध होकर चांदनी ने फंदा लगा लिया। चांदनी को फंदे पर झूलता देख स्वजन में चीख-पुकार मच गई। आनन-फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सक ने उसे घोषित कर दिया।

किशोरी ने मामूली से बात पर अपनी जान दे दी।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

छिबरामऊ, संवाद सहयोगी। कन्नौज के छ‍िबरामऊ में हैरान करने वाली घटना सामने आई है। दरअसल, यहां एक किशोरी ने मामूली से बात पर अपनी जान दे दी। किशोरी का शव फंदे से लटका देख स्वजन में चीख-पुकार मच गई। टीवी बंद कर पढ़ाई करने को कहा तो की आत्महत्या थाना विशुनगढ़ गांव असालतनगर निवासी अनिल शर्मा की 16 वर्षीय पुत्री चांदनी शुक्रवार को कमरे में टीवी देख रही थी। तभी स्वजन ने टीवी बंद कर पढ़ाई करने की बात कहते हुए उसे डांट दिया। जिससे क्षुब्ध होकर चांदनी ने फंदा लगा लिया। चांदनी को फंदे पर झूलता देख स्वजन में चीख-पुकार मच गई। आनन-फानन में उसे फंदे से उतारकर उपचार के लिए नगला दिलू स्थित 100 शैय्या अस्पताल लेकर आए। यहां चिकित्सक ने उसे परीक्षण के बाद मृत घोषित कर दिया। स्‍वजनों में मचा कोहराम चांदनी की मौत से स्वजन में चीख-पुकार मच गई। मामले की जानकारी पाते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को मर्च्युरी में रखवा दिया। प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार पाठक ने बताया कि तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

Edited By: Vinay Saxena