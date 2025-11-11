Language
    कन्नौज में 13 नवंबर को सामूहिक विवाह आयोजित, एक-दूजे के हो जाएंगे 158 जोड़े

    By Soham Prakash Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 02:01 PM (IST)

    कन्नौज के छिबरामऊ में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 13 नवंबर को 158 जोड़ों का विवाह होगा। यह आयोजन तालग्राम के सराय प्रयाग स्थित विमला देवी बृजमोहन सिंह इंटर कॉलेज में किया जा रहा है। प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। वैध पाए गए आवेदनों में से 147 हिंदू और 11 मुस्लिम कन्याओं का विवाह होगा, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के जोड़े शामिल हैं।

    जागरण संवाददाता, कन्नौज। छिबरामऊ विधानसभा क्षेत्र के नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत से 158 जोड़ों की शादी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 13 नवंबर को समारोह पूर्वक होगी।

    13 नवंबर को यह आयोजन ब्लाक तालग्राम के सराय प्रयाग स्थित विमला देवी बृजमोहन सिंह इंटर कालेज में किया जा रहा है। इसके लिए प्रशासन द्वारा तैयारियों को पूर्ण किया जा रहा है।

    सामूहिक विवाह के लिए 169 आवेदन जांच में वैध पाए गए थे। शुभ मुहूर्त के चलते 11 कन्याओं की शादी संपन्न हो गई है। अब 147 हिंदू व 11 मुस्लिम कन्याओं की शादी 13 नवंबर को होगी।

    इसमें ब्लाक तालग्राम से 42 हिंदू व दो मुस्लिम, तालग्राम नगर पंचायत से दो हिंदू, ब्लाक छिबरामऊ से 80 हिंदू व पांच मुस्लिम, नगर पालिका परिषद छिबरामऊ से छह हिंदू व दो मुस्लिम, नगर पंचायत सिकंदरपुर से एक, नगर पालिका परिषद गुरसहायगंज से छह हिंदू, दो मुस्लिम, नगर पंचायत समधन से चार हिंदू, दो मुस्लिम जोड़ों की शादी होनी है।

    ब्लाक तालग्राम में एक, छिबरामऊ से दो, सिकंदरपुर से दो, गुरसहायगंज से पांच व समधन से एक कन्या की शादी हो जाने के कारण इनके आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं। एडीओ समाज कल्याण तालग्राम सुबोध कटियार ने बताया कि सराय प्रयाग में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना समारोह के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।