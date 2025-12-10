Language
    योगी सरकार की महात्‍वकांक्षी योजना मिशन शक्ति 5.0 की धूम, लाखों महिलाओं-छात्राओं को मिला सुरक्षा कवच

    By Anoop Sen Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 03:29 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश सरकार की मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत ललितपुर में महिला सशक्तिकरण के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में नारी सुरक् ...और पढ़ें

    उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना। आर्काइव

    जागरण संवाददाता, ललितपुर । उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत जनपद ललितपुर में महिला सशक्तिकरण के लिए एक व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया। पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक के निर्देशन में नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलम्बन के प्रति एक मजबूत वातावरण बनाने का प्रयास किया गया।

    जनपद के थानों पर स्थापित मिशन शक्ति केन्द्र और ऐण्टि रोमियो टीमों ने मंगलवार को गाँव-गाँव, कस्बों, बाजारों, शिक्षण संस्थानों जैसे महामना मदनमोहन मालवीय इण्टर कॉलिज सौजना और बस अड्डों पर चौपालें लगाईं। इस दौरान महिलाओं, बालिकाओं और छात्राओं को उनके कानूनी अधिकारों, आत्मरक्षा और आत्मविश्वास के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। टीम ने विभिन्न आपातकालीन सेवाओं के बारे में जानकारी दी और पैम्फ्लेट भी वितरित किए।

    दी यह जानकारियां

    • 1090 :विमिन पावर लाइन,
    • 112: पुलिस आपातकालीन सेवा,
    • 1076: मुख्यमन्त्री हेल्पलाइन,
    • 1930 : साइबर अपराध हेल्पलाइन,
    • 181 : महिला हेल्पलाइन,
    • 1098 : चाइल्ड हेल्पलाइन,

    साइबर सुरक्षा के टिप्स

    महिलाओं को साइबर अपराधों से बचाव के लिए विशेष रूप से सावधान किया गया, जिसमें मुख्य सुझावों में शामिल रहे।

    • अज्ञात लिंक पर क्लिक न करें।
    • ओटीपी और बैंक विवरण किसी से साझा न करें।
    • सोशल मीडिया पर अनजान लोगों की फ्रेण्ड रिक्वेस्ट स्वीकार न करें और किसी भी पोस्ट को सच्चाई जाने बिना शेयर न करें।
    • ऐप्स को केवल प्लेस्टोर से ही डाउनलोड करें।

