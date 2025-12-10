जागरण संवाददाता, ललितपुर । उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत जनपद ललितपुर में महिला सशक्तिकरण के लिए एक व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया। पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक के निर्देशन में नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलम्बन के प्रति एक मजबूत वातावरण बनाने का प्रयास किया गया।

जनपद के थानों पर स्थापित मिशन शक्ति केन्द्र और ऐण्टि रोमियो टीमों ने मंगलवार को गाँव-गाँव, कस्बों, बाजारों, शिक्षण संस्थानों जैसे महामना मदनमोहन मालवीय इण्टर कॉलिज सौजना और बस अड्डों पर चौपालें लगाईं। इस दौरान महिलाओं, बालिकाओं और छात्राओं को उनके कानूनी अधिकारों, आत्मरक्षा और आत्मविश्वास के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। टीम ने विभिन्न आपातकालीन सेवाओं के बारे में जानकारी दी और पैम्फ्लेट भी वितरित किए।