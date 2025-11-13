Language
    योगी सरकार ने वंदना को दिलाई थी ODOP के तहत ट्रेनिंग, चार साल पहले शुरू किया था सॉफ्ट टॉयज का काम

    By Amit Singh Edited By: Amit Singh
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 03:03 PM (IST)

    प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी के मार्गदर्शन से प्रेरित, झांसी की वंदना चौधरी ने ओडीओपी के तहत सॉफ्ट टॉयज का व्यवसाय शुरू किया। आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाली वंदना अब अपने उत्पादों को इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में प्रदर्शित करेंगी। उनके साथ वैद्यनाथ समूह और महाविद्या ई-कॉमर्स जैसे झांसी के अन्य उद्यमी भी इस मेले में भाग लेंगे, जो आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।  

    झांसी का प्रतिष्ठित वैद्यनाथ समूह भी लेगा आईआईटीएफ में हिस्सा


    डिजिटल डेस्क, झांसी। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देशन और उत्साहवर्धन ने उत्तर प्रदेश सहित देशभर के बहुत सारे उद्यमियों को आत्मनिर्भरता का रास्ता दिखाने के साथ ही उनके सपनों को भी पंख लगाया है। झांसी की वंदना चौधरी भी इसकी एक मिसाल हैं। वंदना ने ओडीओपी के तहत चार साल पहले प्रशिक्षण लेकर सॉफ्ट टॉयज का काम शुरू किया था। देश के कई शहरों में अपने ओडीओपी उत्पाद को प्रदर्शित कर चुकी वंदना अब 14 नवंबर से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होने जा रहे इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाएंगी। वंदना के अलावा झांसी का प्रतिष्ठित वैद्यनाथ समूह और महाविद्या ई कॉमर्स भी इस ट्रेड फेयर में हिस्सा लेगा।

    आर्थिक और समाजिक रूप से वंचित तबके से ताल्लुक रखने वाली वंदना चौधरी ने 2021 में ओडीओपी के अंतर्गत उद्योग विभाग के माध्यम से सॉफ्ट टॉयज बनाने का प्रशिक्षण हासिल किया। वंदना को इस प्रशिक्षण के बाद एक सिलाई मशीन निःशुल्क प्रदान की गयी। इसके बाद वंदना ने सॉफ्ट टॉयज बनाने और बेचने का काम शुरू किया, जिससे आजीविका की स्थिति बेहतर हुई। प्रयागराज, हरिद्वार सहित कई स्थानों पर आयोजित प्रदर्शनी में वंदना ने अपने द्वारा बनाए गए सॉफ्ट टॉयज का प्रदर्शन किया। वंदना अब अपने सॉफ्ट टॉयज को इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में प्रदर्शित करने जा रही हैं।

    झांसी से वंदना के सॉफ्ट टॉयज के अलावा अन्य उद्यमियों की भी इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में भागीदारी रहेगी। आयुर्वेद के प्रतिष्ठित समूह वैद्यनाथ, शजर सिल्वर ज्वैलरी बनाने वाले महाविद्या ई-कॉमर्स की भी इस ट्रेड शो में हिस्सेदारी रहेगी। झांसी के उपायुक्त उद्योग मनीष चौधरी ने बताया कि इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में झांसी के उद्यमियों की भागीदारी रहेगी।