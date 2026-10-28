UP MLC Election Result 2026: इलाहाबाद-झांसी खंड स्नातक निर्वाचन में समाजवादी पार्टी के डॉ. मानसिंह यादव ने दर्ज की जीत

जागरण संवाददाता, झांसी : समाजवादी पार्टी ने इलाहाबाद-झांसी खंड स्नातक निर्वाचन-2026 में अपनी सीट बरकरार रखा है। बुधवार को अंतिम परिणाम घोषित हो गया है।

समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रत्याशी डॉ. मानसिंह यादव ने 60,358 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी अशोक कुमार राठौर को 27,663 मतों के अंतर से पराजित किया। अशोक कुमार राठौर को 32,695 वोट मिले। अंतिम परिणाम के अनुसार कुल 1,09,482 मतपत्रों की गणना की गई, जिसमें 9,596 मतपत्र अस्वीकृत घोषित किये गये।

निर्वाचन में डॉ. मानसिंह यादव को सर्वाधिक 60,358 मत मिले, जबकि अशोक कुमार राठौर 32,695 मतों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। शिवशंकर पटेल को 3,949 वोट मिले। इसके अलावा मानसिंह यादव को 829, दीपक कुमार द्विवेदी को 609, विष्णु कुमार और सारिका को 309-309, सत्य चन्द्र दुबे को 254 तथा केशव कान्त शर्मा को 251 मत प्राप्त हुए।

अन्य प्रत्याशियों में देवेश कुमार सिंह को 168, राहुल कनकने मोहित गुप्ता को 66, राज कुमार को 52 और शैलेन्द्र कुमार को 37 वोट मिले। परिणाम में मानसिंह यादव नाम से एक अन्य प्रत्याशी को भी 829 मत प्राप्त हुए।

27,663 मतों से मिली जीत अंतिम परिणाम के अनुसार डॉ. मानसिंह यादव और अशोक कुमार राठौर के बीच 27,663 मतों का अंतर रहा। डॉ. मानसिंह यादव को मिले 60,358 मतों के मुकाबले अशोक कुमार राठौर को 32,695 वोट प्राप्त हुए। इस प्रकार सपा प्रत्याशी ने स्पष्ट बढ़त के साथ निर्वाचन में जीत दर्ज की। कुल 1,09,482 मतपत्रों की गणना में 9,596 मतपत्र अस्वीकृत रहे।

भाजपा के षडयंत्र और साजिश की हार झांसी में MLC चुनाव में जीत के बाद समाजवादी पार्टी के विजयी प्रत्याशी मान सिंह यादव ने कहा कि मेरी 28,600 से अधिक मतों से यह जीत हुई है। यह भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र और साजिश की हार है, मुद्दों की जीत है। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा कि यह चुनाव मुद्दों के आधार पर लड़ा जाएगा, हमारे मुद्दे स्पष्ट थे। वे खुद ही कहते थे कि ये 2027 का सेमीफाइनल है। अगर सेमी फाइनल था तो इसको स्वीकार करें।