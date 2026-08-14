'जंतर -मंतर पर जरूरी था पैलेट गन का उपयोग', झांसी में बोले यूपी के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय
उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारी छात्रों पर पैलेट गन के उपयोग को जायज ठहराया है। उन्होंने क ...और पढ़ें
HighLights
मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने पैलेट गन के उपयोग को सही ठहराया।
उन्होंने कहा, प्रदर्शन में देशद्रोही शामिल थे, इसलिए जरूरी था।
पेपर लीक पर बोले, नया कानून कड़ा और प्रभावी है।
जागरण संवाददाता, झांसी। उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारी छात्रों पर पैलेट गन के उपयोग को सही बताया है। गुरुवार को बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के दीक्षा समारोह में शामिल होने पहुंचे उपाध्याय ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जंतर-मंतर पर पैलेट गन का उपयोग जायज था।
उन्होंने कहा कि प्रदर्शन में जब देशद्रोही शामिल हो गए थे, जिन्होंने भारत की भावनाओं और महापुरुषों को गाली दी, तो पैलेट गन किस लिए दी गई है? प्रधानमंत्री को लेकर अमर्यादित शब्दों का उपयोग किया, तब क्या करना चाहिए था? हिंसा के खिलाफ हर कदम को मैं जायज मानता हूं।
छात्रों के आंदोलन पर मंत्री कहा कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जबसे योगी सत्ता में आए, तो पेपर लीक होना न के बराबर हो गया। उसके पहले पेपर लीक की पूरी शृंखला चलती थी। नया कानून कड़ा और अच्छा है, जिससे पेपर लीक करने वालों के होश ठिकाने हो जाएंगे।