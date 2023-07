Jhansi Fire: सीपरी बाजार में लगी भीषण आग से अब तक चार लोगों की मौत, जिलाधिकारी ने जांच के दिए आदेश

झांसी, एएनआइ। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के सीपरी बाजार में दुकानों में भीषण आग लग गई, जिससे चार लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक लड़की भी शामिल है। फिलहाल, दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं।

जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार ने बताया, "यह दुखद घटना है। आग लगने के कारणों की जांच करने के लिए जांच अधिकारी को निर्देश दे दिए गए हैं।"

एसएसपी राजेश एस ने कहा कि मौके से तीन और शवों को बरामद किया गया है। अभी तक मृतकों की संख्या चार है। बरामद किए गए तीनों शवों का पंचायत नामा कराया जाएगा।

#WATCH | Death toll in the fire incident at Sipri Bazar area is four. Five-document process of all recovered bodies will be done in the night itself. Right now the police are present on the spot and shops are being re-checked: Rajesh S, SSP Jhansi pic.twitter.com/fsZR2BJHtA— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 3, 2023