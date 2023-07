Jhansi News: 13 हजार लाभार्थियों की बढ़ने वाली हैं मुश्किलें, नहीं बनवाया राशन कार्ड तो पेंशन पर लगेगा रोक

सरकार द्वारा दी जा रही दिव्यांग विधवा व वृद्धा पेंशन लेने वाले 13 हजार लाभार्थियों की मुश्किल बढ़ने वाली है। इन लाभार्थियों ने अब तक राशन कार्ड नहीं बनवाया है जबकि सरकार ने बिना राशन कार्ड के पेंशन देने पर रोक लगा दी है। हालांकि यह लाभार्थी अब भी जिला पूर्ति विभाग या पेंशन देने वाले विभाग में सम्पर्क कर राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।

नहीं बनवाया राशन कार्ड तो पेंशन पर लगेगा रोक

Your browser does not support the audio element.

जागरण टीम, झांसी: सरकार द्वारा दी जा रही दिव्यांग, विधवा व वृद्धा पेंशन लेने वाले 13 हजार लाभार्थियों की मुश्किल बढ़ने वाली है। इन लाभार्थियों ने अब तक राशन कार्ड नहीं बनवाया है, जबकि सरकार ने बिना राशन कार्ड के पेंशन देने पर रोक लगा दी है। हालांकि यह लाभार्थी अब भी जिला पूर्ति विभाग या पेंशन देने वाले विभाग में सम्पर्क कर राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। शासन ने पेंशन लाभार्थियों के राशन कार्ड बनाने का सुनाया फरमान सरकार द्वारा गरीबों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सस्ती दर पर राशन उपलब्ध कराया जाता है। जनपद में 14.82 लाख लोग इस योजना से राशन ले रहे हैं। बावजूद इसके अब भी बड़ी संख्या में पात्र व्यक्ति इस व्यवस्था से वंचित रह गए हैं। जिले में 6,511 वृद्धावस्था, 5,288 विधवा पेंशन व 1,138 दिव्यांग सशक्तिकरण पेंशन योजना के लाभार्थियों के पास अब तक राशन कार्ड नहीं है। पेंशन योजना का लाभ लेने में हो सकती है परेशानी शासन ने अब इन लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जोड़ने के निर्देश जारी किए हैं। यानी उक्त पेंशन योजना में शामिल 12,973 लाभार्थियों को अब राशनकार्ड जारी किए जाएंगे। अगर कोई लाभार्थी राशनकार्ड बनवाने में रुचि नहीं दिखाता है तो उसे पेंशन का लाभ लेने में भी परेशानी उठानी पड़ सकती है। ऐसे कर सकते हैं आवेदन विभिन्न पेंशन योजना के तहत लाभ प्राप्त कर रहे लाभार्थी राशन कार्ड बनवाने के लिए जिलापूर्ति विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर उसकी प्रति जिलापूर्ति कार्यालय में जमा करा सकते हैं। इसके अलावा जिस विभाग की पेंशन योजना का लाभ वह ले रहे हैं, उस विभाग के माध्यम से भी राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिला पूर्ति अधिकारी उमेश चन्द ने कहा कि पेंशन योजना में शामिल 12 हजार से अधिक लाभार्थियों को राशनकार्ड जारी करने के लिए शासन से निर्देश प्राप्त हुए हैं। लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन कर अपना राशनकार्ड जारी करा सकते हैं या परिजन के राशनकार्ड में भी अपना नाम जुड़वा सकते हैं।

Edited By: riya.pandey