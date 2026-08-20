140 साल पुराना झांसी का पारीछा बांध बना विश्व धरोहर, फ्रांस में मिलेगा सम्मान

जागरण संवाददाता, झांसी। बुंदेलखंड की ऐतिहासिक जल संरचनाओं में शामिल 140 वर्ष पुराने पारीछा बांध का नाम अब दुनिया में जाना जाएगा। अंतरराष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकासी आयोग (आईसीआईडी) के निर्णायक मंडल ने इसे विश्व धरोहर सिंचाई संरचनाओं की सूची में शामिल किया है।

भारत की चार सिंचाई संरचनाओं का चयन किया गया है, जिसमें पारीछा वियर (कम ऊंचाई की बांध) भी शामिल है। 14 अक्टूबर में फ्रांस के मार्सेई में होने वाली आइसीआइडी की 26वीं अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस और 77वीं अंतरराष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक में इसे सम्मानित किया जाएगा।

पारीछा वियर का चयन उसकी ऐतिहासिक व तकनीकी महत्ता तथा लंबे समय से सिंचाई क्षेत्र में दिए जा रहे योगदान के आधार पर किया गया है। इससे बुंदेलखंड की जल संरचनाओं और सिंचाई व्यवस्था का इतिहास वैश्विक स्तर पर सामने आएगा। झांसी में पर्यटन की संभावनाएं भी बढ़ेंगी।

सूखे के लिए पहचाने जाने वाले बुंदेलखंड के लिए यह उपलब्धि विशेष महत्व रखती है। बेतवा नदी पर बना पारीछा वियर खेतों की सिंचाई के साथ बिजली उत्पादन के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके जलाशय से पारीछा थर्मल पावर प्लांट को पानी मिलता है। 920 मेगावाट क्षमता वाले इस बिजलीघर से उत्पादित बिजली नेशनल ग्रिड के जरिये प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में पहुंचती है।

हालांकि, विश्व धरोहर का सम्मान मिलने के साथ पारीछा वियर के सामने चुनौती भी है। थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाली फ्लाई ऐश के जलाशय में पहुंचने से इसकी जलधारण क्षमता प्रभावित हुई है। करीब 30 मिलियन घनमीटर क्षमता प्रभावित होने का अनुमान है। गाद और राख निकालने के लिए स्लूज वाल्व लगाने की तैयारी है। बारिश के दौरान तेज बहाव में इसके जरिये राख बाहर निकालने की योजना है।

बेतवा नदी पर बने सुकुवां-ढुकुवां बांध को पहले ही विश्व धरोहर सिंचाई संरचना का तमगा मिल चुका है। वर्ष 1905 से 1909 के बीच ब्रिटिश काल में निर्मित यह बांध पारीछा वियर के लिए सहायक जल भंडारण संरचना के रूप में बनाया गया था। इससे बेतवा नहर तंत्र को पानी मिलता है और दतिया कैरियर नहर के जरिये मध्य प्रदेश को भी जल उपलब्ध कराया जाता है। यहां 24 मेगावाट का लघु जलविद्युत संयंत्र भी संचालित है।

1886 में हुआ था निर्माण पारीछा वियर का निर्माण 1886 में हुआ था। यह 1174.69 मीटर लंबा और 16.77 मीटर ऊंचा है। इसकी मूल जलधारण क्षमता 107.25 मिलियन घनमीटर थी, जो सिल्ट जमा होने के कारण घटकर 78.74 मिलियन घनमीटर रह गई है।