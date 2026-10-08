भोजपुरी स्टार निरहुआ ने एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे संग रिश्ते पर तोड़ी चुप्पी, बेबाकी से दिया ये जवाब

जागरण संवाददाता, झांसी। भाजपा नेता, पूर्व सांसद व भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' ने एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे से रिश्ते पर सफाई देते कहा कि उनके और आम्रपाली के बीच पर्दे तक का ही सम्बन्ध है, वैसा नहीं है जैसा लोग सोचते हैं। यह सही है कि हमारी जोड़ी की कई फिल्में हिट हुई हैं। लोग पर्दे पर देखते हैं तो सोचते हैं कि निजी जिन्दगी में भी वैसा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम अच्छे दोस्त और प्रफेशनल कलाकार हैं।

गुरुवार को झांसी पहुंचे निरहुआ शुक्रवार को मोंठ में आयोजित दंगल में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इससे पहले एक होटल में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने फिल्मी और राजनीति पर किए गए सवालों पर बेबाकी से जवाब दिए। भोजपुरी गीतों में अश्लीलता के सवाल पर निरहुआ ने कहा कि बदलते समय के साथ क्षेत्रीय भाषाओं के गीतों में भी बदलाव आ रहा है। पारम्परिक गीतों का महत्व आज भी है और वही लम्बे समय तक चलते हैं। जनता का स्नेह मिल रहा है। आज बुन्देली गीत 'हनुमान अंश' में पूरी दुनिया में धूम मचा रहे हैं। मसालेदार गीतों की जिन्दगी क्षणिक होती है, अच्छे गीत हमेशा जिन्दा रहते हैं।

अखिलेश पर बोला तीखा हमला सपा मुखिया पर निशाना साधते हुए निरहुआ ने कहा कि अखिलेश यादव सिर्फ सपने देखते हैं और फिर ऊल-जुलूल बातें करते हैं। वे समय-समय पर कभी पार्टी तो कभी मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ को चैलेंज बहुत देते हैं, लेकिन कर कुछ नहीं पाते। जो पार्टी केवल परिवार के बारे में सोचती है, वह देश और प्रदेश के बारे में क्या करेगी।

जनता ने उनकी सरकार को भी देखा है और योगी जी की सरकार की कानून व्यवस्था को भी परखा है। आम जन कानून का राज चाहती है, न कि गुण्डागर्दी। अगले विधानसभा चुनाव पर उन्होंने कहा कि जनता की पहली पसन्द योगी आदित्यनाथ ही हैं और उनसे बेहतर कोई दूसरा अभी नहीं है। भाजपा फिर से योगी जी के नेतृत्व में ही प्रचण्ड बहुमत से सरकार बनाएगी।

आजमगढ़ में कराए कामों का किया जिक्र आजमगढ़ में अपने दो वर्ष के कार्यकाल पर उन्होंने कहा कि मैंने अपने कार्यकाल में इतने काम करा दिए थे कि आज भी वहाँ काम शुरू हो रहे हैं और अगले 10 वर्ष तक चलेंगे। विपक्ष के प्रोपेगेंडा के कारण वह चुनाव हार गए थे, लेकिन जनता सब जानती है।