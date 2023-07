Jhansi News: टीकमगढ़ में आकाशीय बिजली का कहर, चार लोगों की हुई मौत; मवेशी भी आ रहे चपेट में

Jhansi latest News उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम का कहर जारी है। अधिकांश जिलों में बारिश हो रही है। कई जिलों में नदियां अपने उफान पर हैं। खराब मौसम के बीच आकाशीय बिजली का प्रकोप का भी देखने को मिल रहा है। टीकमगढ़ में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से चार लोगों की मौत हो गई है।

टीकमगढ़ में आकाशीय बिजली का कहर, चार लोगों की हुई मौत; मवेशी भी आ रहे चपेट में

टीकमगढ़, जागरण संवाददाता। बिजली की चमक और लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए परेशानी बनती जा रही है। उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश जारी है। बादलों और बारिश के साथ-साथ आकाशीय बिजली लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। टीकमगढ़ में आकाशीय बिजली जानलेवा बन कर गिरी। जिले में आज तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने से दो अलग-अलग स्थानों पर चार लोगों की मौत हो गई, घटना की सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर पहुँच कर शवों को अपने कब्जे में लेकर वैधानिक कार्यवाही शुरू कर दी गई है। मवेशी को चारा डालते वक्त गिरी आकाशीय बिजली जानकारी के अनुसार थाना पलेरा अंतर्गत ग्राम रामनगर निवासी प्यारेलाल आदिवासी 50 वर्ष व देशराज अहिरवार 50 वर्ष अपने खेतों पर मवेशी चरा रहे थे। तभी तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने से दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। आकाशीय बिजली जानलेवा साबित हो रही है। पति-पत्नी की बिजली गिरने से मौत दूसरी घटना इसके थाना बड़ागांव क्षेत्र के ग्राम हैदरपुर के राजापुर खिरक की है। यहां पर खेत पर काम कर रहे पति-पत्नी की भी मौत हो गई। 40 वर्ष के गैदा आदिवासी और उसकी पत्नी प्रेमबाई 39 वर्ष तेज बारिश के चलते पानी से बचने के लिये खेत के ही पास खड़े एक पेड़ के नीचे जा खड़े हुए। तभी अचानक तेज आवाज के साथ आकाशीय बिजली उस पेड़ पर आ गिरी। जिसकी चपेट में आने से पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर शवों को अपने कब्जे में लेकर वैधानिक कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

Edited By: Swati Singh