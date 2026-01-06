झांसी की पहली महिला ऑटो ड्राइवर की हत्या, बदमाशों ने सिर में मारी गोली; मंगलसूत्र और पायल गायब
जागरण संवाददाता, झांसी। महिलाओं के लिए स्वाभिमान और सम्मान का प्रतीक बनी पहिला महिला ऑटो चालक की रविवार देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना रात लगभग 2 बजे की है। वह ऑटो लेकर स्टेशन जा रही थीं, सुकुवां-ढुकुवां कॉलोनी के पास पहुंचीं, तभी आरोपियों ने उन पर दो गोली चलाई।
एक गोली उनके सिर में लगी, जिससे वह ऑटो से सन्तुलन खो बैठीं और डिवाइडर से टकराकर ऑटो पलट गई। महिला की मौके पर ही मौत हो गई।
पुलिस पहले सड़क दुर्घटना में मौत होना मान रही थी, लेकिन जब पोस्टमॉर्टम में उनके गले में गोली फंसी मिली, तो पुलिस ने हत्या आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया।
थाना नवाबाद के तालपुरा स्थित अम्बेडकर नगर निवासी अनीता चौधरी (40) झांसी की पहली ऑटो ड्राइवर थीं। उनकी बहन विनीता चौधरी ने बताया कि बड़ी बहन अनीता ऑटो चलाती थीं। रविवार रात 9.30 बजे वह घर से ऑटो चलाने निकली थीं
देर रात करीब 2 बजे फोन आया कि स्टेशन रोड पर सुकुवां-ढुकुवां कॉलोनी के पास अनीता लहूलुहान हालत में पड़ी हैं। उनकी ऑटो पलट गई है और मौत हो चुकी थी। देवर दिलदार सिंह ने बताया कि भाभी अनीता चौधरी की हत्या हुई है, क्योंकि सिर्फ सिर में चोट है और कहीं चोट नहीं है।
सड़क दुर्घटना होती तो शरीर में और भी जगह चोटें आतीं। इसके साथ ही उनका मंगलसूत्र, कान-नाक के गहने, पायल और मोबाइल फोन गायब है। इससे लग रहा है कि लूटपाट कर उनकी हत्या की गई और फिर ऑटो को पलटाकर सड़क दुर्घटना दर्शाने का प्रयास किया गया है।
देर शाम तक पुलिस प्रथम दृष्टया सड़क दुर्घटना ही मान रही थी, लेकिन शाम को पोस्टमॉर्टम की रिपोर्ट में जब उसके गले में गोली फंसी मिली तो हत्या की पुष्टि हो गई।
थाना नवाबाद प्रभारी निरीक्षक रवि श्रीवास्तव ने बताया कि मृतका के पति द्वारिका की तहरीर के आधार पर आरोपी प्रेमनगर कब्रिस्तान के पास रहने वाले मुकेश झा, उसके पुत्र शिवम झा व बहनोई मनोज झा के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है।
ऑटो में सवार दूसरे साथी ने फोन पर दी गोली चलने की जानकारी
बहन विनीता चौधरी ने बताया कि उसके पास एक व्यक्ति ने सोमवार सुबह मोबाइल पर फोन करके बताया था कि मुकेश ने गोली चलाई है और उसने थाने में बयान दे दिए हैं। गोली जब चली थी, तो उसकी आवाज से कान सुन्न पड़ गए थे। वहां सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उसमें घटना रिकॉर्ड हुई होगी।
विनीता ने बताया कि बड़ी बहन अनीता की मुकेश से जान पहचान हो गई थी। दोनों के बीच बातचीत होने लगी थी। दीदी ने बात करना बन्द कर दिया था, मगर वह पीछा करता था।
वह बहन के साथ स्टेशन पर मारपीट भी कर चुका था। उसकी थाना नवाबाद में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बहन को गोली मारने की धमकी दी थी।
बैंक से फाइनैंस कराई थी ऑटो
अनीता चौधरी पति और बच्चों के साथ महाराष्ट्र चली गई थीं। कोरोना काल में काम नहीं मिलने पर वह झांसी आ गई थीं। इसके बाद उन्होंने ऑटो चलाने का निर्णय लिया और एक प्राइवेट बैंक से 18 फरवरी 2021 को ऑटो फाइनेंस कराई थी।
पड़ोस में रहने वाले ऑटो चालक से ऑटो चलाना सीखा और वह झांसी की पहली महिला ऑटो चालक बन गई थीं। इससे पहले अनीता एक कम्पनी में काम करती थीं, लेकिन वहां सुपरवाइजर से विवाद होने के कारण नौकरी छोड़ दी थी। इसके बाद तय कर लिया था कि अब वह किसी की नौकरी नहीं करेंगी और अपना काम ही करेंगी।
