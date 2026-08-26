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प्रेमी के साथ हमबिस्तर हालत में पकड़ी गई पत्नी, पति को दूध में देती थी नींद की गोलियां, झांसी की घटना वायरल

By Digital Desk Edited By: Shivam Yadav
Updated: Wed, 26 Aug 2026 01:59 PM (IST)

झांसी में एक पति ने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी उसे नींद की गोलियां देकर प्रेमी से मिलती थी। पति ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा है।

HighLights

  1. पति को नींद की गोलियां देकर प्रेमी से मिलती थी पत्नी।

  2. पति ने पत्नी और प्रेमी को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा।

  3. मारपीट और गला दबाने के आरोप में पुलिस जांच कर रही।

जागरण संवाददाता, झांसी। शादी के बाद पत्नी के कथित प्रेम-प्रसंग का ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें पति ने आरोप लगाया है कि पत्नी उसे नींद की गोलियां देकर सुला देती थी और इसके बाद प्रेमी को मिलने के लिए घर बुला लेती थी।

पति के अनुसार, लगभग दो महीने तक उसे इस बात का शक नहीं हुआ। बाद में पत्नी की गतिविधियों पर नजर रखने के दौरान उसे मामले की जानकारी हुई। पति ने पत्नी और उसके कथित प्रेमी के खिलाफ पुलिस से कार्रवाई की मांग की है।

मोहल्ले के लोगों ने युवक के घर आने की दी जानकारी

पति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 19 अगस्त को मोहल्ले के लोगों ने उसे जानकारी दी कि उसकी पत्नी से मिलने एक युवक उसके घर आया है। उसने पत्नी से इस बारे में पूछा तो उसने युवक के घर आने से इनकार कर दिया। इससे पति का शक और गहरा गया। इसके बाद 23 अगस्त को पति अचानक घर पहुंचा।

आरोप है कि कमरे का दरवाजा खोलने पर उसने पत्नी और युवक को आपत्तिजनक स्थिति में देखा। पति ने दोनों का विरोध किया तो विवाद शुरू हो गया।

शिकायत के मुताबिक, पत्नी ने पति का हाथ पकड़ लिया और युवक ने उसके साथ मारपीट करते हुए गला दबाने का प्रयास किया। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद दोनों वहाँ से चले गए।

रात में देती थी चाय, दूध या खाना

पति का आरोप है कि शादी के शुरूआती दिनों में पत्नी का व्यवहार सामान्य था, लेकिन कुछ समय बाद उसके व्यवहार में बदलाव दिखाई देने लगा। वह अक्सर रात में पति को चाय, दूध या खाना देती थी। इसके बाद पति तेज नींद आने लगी।

पति के मुताबिक, कई बार सुबह उठने पर उसे पिछली रात की कोई बात याद नहीं रहती थी। बाद में उसे पत्नी के मोबाइल फोन पर किसी युवक के लगातार फोन और मैसेज आने की जानकारी मिली। पूछताछ करने पर पत्नी बात टाल देती थी। इसके बाद पति ने उसकी गतिविधियों पर नजर रखना शुरू कर दिया।

जून में हुई थी युवक की शादी

पति के अनुसार, जिस युवक पर पत्नी से सम्बन्ध होने का आरोप है, उसकी शादी 24 जून को भांडेर (दतिया) निवासी युवती से हुई थी। पति का कहना है कि इसके बावजूद युवक का उसकी पत्नी से सम्पर्क बना रहा।

घटना के बाद पति ने पुलिस अधिकारियों को प्रार्थना-पत्र देकर पत्नी और उसके कथित प्रेमी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उसने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से भी शिकायत कर कार्रवाई की गुहार लगाई है।

पुलिस ने कहा कि मामले में लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है। जांच के बाद तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।