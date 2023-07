Jhansi: सीपरी बाजार की दुकानों में लगी भीषण आग, एक युवती की मौत; दमकल की कई गाड़ियां मौके पर

झांसी के सीपरी बाजार में सोमवार को कई दुकानों में अचानक आग लग गई। आग ने देखते ही देखते व‍िक्रराल रूप ले ल‍िया। आग की सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशि‍श की। इस अग्‍न‍िकांड में फ‍िलहाल एक लड़की की मौत की खबर सामने आई है। दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशि‍श कर रही हैं।

आग पर काबू पाने की कोशि‍श करते दमकल कर्मी।

झांसी, एएनआई। झांसी के सीपरी बाजार में सोमवार की शाम कई दुकानों में आग लग गई। घटना में एक लड़की की मौत की खबर है। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। #WATCH | Firefighting operations continue in the Sipri market. pic.twitter.com/D4rwFgCiTE July 3, 2023

चावला नसिंग होम से डॉ. आईएस चावला ने बताया क‍ि उनके पास दो जले हुए मरीज आए हैं, एक मरीज ज्यादा जला हुआ है। दूसरे मरीज को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। उन्‍होंने कहा क‍ि दोनों का इलाज जारी है। मरीज जल्द ठीक हो जाएंगे। खबर अपडेट की जा रही है...

Edited By: Vinay Saxena