झांसी में भाई को राखी बांधने आई बहन को कार ने रौंदा, इलाज के दौरान तोड़ा दम; 11 लोग घायल

जागरण संवाददाता, झांसी। भाई की कलाई पर राखी बांधने और मायके वालों के साथ रक्षाबन्धन की खुशियां साझा करने आई 24 वर्षीय पलक को क्या पता था कि यह सफर उसकी जिन्दगी का आखिरी सफर बन जाएगा।

सोमवार (31 अगस्त) की रात परिवार के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद वह आइसक्रीम लेने के लिए सड़क किनारे खड़ी हुई थी। तभी तेज रफ्तार बेकाबू कार ने आइसक्रीम के ठेलीमे समेत वहां खड़े लोगों को रौंद दिया।

चीख-पुकार और भगदड़ के बीच लगभग 11 लोग घायल हुए थे। गम्भीर रूप से घायल पलक ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वह 3 माह की गर्भवती थी। उसका विवाह डेढ वर्ष पहले 30 अप्रैल 2025 को हुआ था।

आइसक्रीम के लिए सड़क किनारे खड़े थे परिजन ललितपुर के तालबेहट क्षेत्र स्थित ग्राम सुनौर निवासी पलक (24) पत्नी विक्रान्त सिंह बघेल सोमवार शाम अपने मायके खुशीपुरा आई थी। परिवार के 10-11 सदस्य नवाबाद क्षेत्र स्थित एक रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुँचे। सभी ने साथ बैठकर खाना खाया। इसके बाद परिवार के सदस्य रेस्टोरेंट के बाहर सड़क किनारे आइसक्रीम की ठेले के पास खड़े हो गए।

इसी दौरान तेज रफ्तार कार अनियन्त्रित होकर वहाँ पहुँची। लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। कार ने पहले सड़क किनारे खडे आइसक्रीम के ठेले को टक्कर मारी और फिर वहां मौजूद लोगों को चपेट में ले लिया। एक के बाद एक कई लोग गिरते चले गए। हादसे में पलक समेत लगभग 11 लोग घायल हो गए।



पलक को गम्भीर चोटें, अस्पताल में थम गई सांस पलक को गम्भीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। यहां उसकी मौत हो गई। पलक तीन माह की गर्भवती थी। बेटी की मौत की सूचना मिलते ही परिवार की खुशियां चीख-पुकार में बदल गईं। पलक के पिता सुदामा सिंह ने बताया कि हादसे में उनके परिवार के 3 लोग घायल हुए हैं। उनकी पत्नी के पैर में गम्भीर अन्दरूनी चोट आई है। परिवार के एक अन्य सदस्य के हाथ में चोट और सूजन है।

एक के बाद एक वाहनों को टक्कर मारती गई कार प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि चालक उसे नियन्त्रित नहीं कर सका। परशुराम चौक के पास कार ने एक के बाद एक ई-रिक्शा, कार और मोटरसाइकिल सवारों को भी टक्कर मार दी। आइसक्रीम का ठेला लगाने वाला व्यक्ति भी गम्भीर रूप से घायल हुआ है।