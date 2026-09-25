झांसी में पुलिस मुठभेड़ में पत्नी का हत्यारा और दो लुटेरे गिरफ्तार, पैर में गोली लगने से घायल

जागरण संवाददाता, झांसी। बीती रात पुलिस टीमों ने मुठभेड़ के दौरान अलग-अलग पत्नी की हत्या करने वाले हत्यारोपी पति व लूटपाट करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गोली लगने से दो आरोपी घायल हो गये, जिनको उपचार के लिये मेडिकल कॉलिज में भर्ती कराया गया है।

30 अगस्त की रात आवास विकास स्थित फौजी चौराहा के पास रहने वालीं सुधा की ग्वालियर में रहने वाले पति यश ठाकुर ने मारपीट कर उसकी हत्या कर दी थी। घटना के बाद से ही आरोपी फरार हो गया था।

पुलिस टीमें उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही थीं। बीती रात पहूज डैम रोड पर चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने आरोपी यश को पकड़ने का प्रयास किया। इसी बीच आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी गोली में आरोपी के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया।