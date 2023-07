Jhansi News: खेत से सांड को भगाया, सीने में घोप दिए सींग, किसान की मौत

खेत की रखवाली कर रहे किसान ने खेत में घुस आए सांड़ को भगाया तो उसने पलटकर किसान के सीने में सींग घोपकर जमीन पर पटक दिया जिससे उसकी मौत हो गयी। शुक्रवार की रात को भी वह खेत पर गए थे। आवारा पशु खेत के अन्दर घुसकर फसल को नष्ट करने लगे जिस पर चाचा सुदेश ने उनको भगाया तभी एक सांड़ ने पलटकर हमला कर दिया।

खेत से सांड को भगाया, सीने में घोप दिए सींग, किसान की मौत

जागरण संवादादाता, झांसी : खेत की रखवाली कर रहे किसान ने खेत में घुस आए सांड़ को भगाया, तो उसने पलटकर किसान के सीने में सींग घोपकर जमीन पर पटक दिया, जिससे उसकी मौत हो गयी। टहरौली निवासी सुदेश अहिरवार (58) अपने खेत पर थे। भतीजे रोहित अहिरवार ने बताया चाचा सुदेश ने अपने 6 बीघा खेत में मूँगफली की फसल बोयी थी। खेतों के पास आवारा पशु छुट्टा घूम रहे थे, इसलिए चाचा रोज रात को खेत पर फसल की रखवाली करने जाते थे। शुक्रवार की रात को भी वह खेत पर गए थे। आवारा पशु खेत के अन्दर घुसकर फसल को नष्ट करने लगे, जिस पर चाचा सुदेश ने उनको भगाया, तभी एक सांड़ ने पलटकर हमला कर दिया और सींग में फंसाकर जमीन पर पटक दिया। इलाज के दौरान हुई मौत सींग सीने के अन्दर घुस गया, जिससे वह घायल होकर खेत पर पड़े रहे। सुबह जब वह घर पर नहीं आए तो उनकी तलाश करते हुए खेत पर पहुंचे तो वह लहूलुहान अवस्था में खेत पर पड़े थे। उनको उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गयी। सुदेश के 3 पुत्री और 2 पुत्र हैं, जिसमें तीनों पुत्रियां की शादी हो चुकी है। पुत्र अविवाहित है।

