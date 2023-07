UP News: टैंकर ले जा रहे चालक पर हमला, पुलिस के सामने होती रही मारपीट; घटना CCTV फुटेज में कैद

सुबह-सुबह जल संस्थान के टैंकर से पेयजल आपूर्ति करने जा रहे एक ट्रैक्टर चालक पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस के सामने भी दबंगों ने मारपीट जारी रखी। किसी प्रकार पुलिस ने पीड़ित को बचाया और थाने ले आई। घायल का उपचार कराया गया। पुलिस ने सोनू को हिरासत में लेकर थाने ले गई और 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

टैंकर ले जा रहे चालक पर हमला, पुलिस के सामने होती रही मारपीट; घटना CCTV फुटेज में कैद

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, झांसी: सुबह-सुबह जल संस्थान के टैंकर से पेयजल आपूर्ति करने जा रहे एक ट्रैक्टर चालक पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस के सामने भी दबंगों ने मारपीट जारी रखी। किसी प्रकार पुलिस ने पीड़ित को बचाया और थाने ले आई। घायल का उपचार कराया गया। कोतवाली थाना क्षेत्र में उन्नाव गेट बाहर पंचवटी कालोनी निवासी वीरू कुशवाह पानी के टैंकर से पेयजल की आपूर्ति करता है। आज वह ट्रैक्टर द्वारा टैंकर लेकर उन्नाव गेट क्षेत्र में गया था। रास्ते में बाइक से जा रहे सोनू नामक युवक के ऊपर टैंकर से पानी छलक कर गिर गया। चालक के साथ आरोपितों ने की मारपीट गुस्से में आकर युवक वीरू के साथ गाली-गलौज करने लगा। वीरू ने विरोध किया तो सोनू ने अपने अन्य साथियों को बुला लिया और सभी उसे पकड़कर पीटने लगे। हमलावरों से बचने के लिए वीरू पास की एक दुकान में चला गया, लेकिन हमलावर पीछे-पीछे वहां भी पहुंच गए और उसकी मारपीट कर दी। उधर, किसी ने घटना की सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस तत्काल घटना स्थल पर पहुंच गई, मगर हमलावरों ने पुलिस की मौजूदगी में भी मारपीट जारी रखी और धमकी देते हुए भाग गए। 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज पुलिस ने घटना स्थल से सोनू को हिरासत में ले लिया और थाने ले आई। यहां वीरू कुशवाहा की सूचना पर आरोपी उन्नाव गेट बाहर निवासी सोनू, विशाल, बबलू सहित 5 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया।

Edited By: Abhishek Pandey