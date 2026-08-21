Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

झांसी मेडिकल कॉलेज की सुपर स्पेशियलिटी विंग के ICU और यूरोलॉजी वार्ड की गिरी फॉल सीलिंग, बाल-बाल बचे मरीज

By Digital Desk Edited By: Sachin Sharma
Updated: Fri, 21 Aug 2026 05:40 PM (IST)

झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज की सुपर स्पेशियलिटी विंग में फॉल्स सीलिंग गिरने की कई घटनाएं सामने आई हैं, जिससे मरीजों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं।

ओपीडी स्थित मोर्चरी के फॉल सीलिंग का हिस्सा गिरा।

ओपीडी स्थित मोर्चरी के फॉल सीलिंग का हिस्सा गिरा।

HighLights

  1. आईसीयू और यूरोलॉजी वार्ड में गिरी फॉल्स सीलिंग।

  2. मरीज और तीमारदार बाल-बाल बचे, कोई गंभीर घायल नहीं।

  3. 300 करोड़ की विंग की निर्माण गुणवत्ता पर सवाल।

जागरण संवाददाता, झांसी। लगभग 300 करोड़ रुपये की लागत से वर्ष 2019 में प्रारम्भ हुई महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज की सुपर स्पेशियलिटी विंग में मरीजों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। शुक्रवार देर रात चौथी मंजिल के आईसीयू में फॉल्स सीलिंग गिरने से मरीज बाल-बाल बचे।

आनन-फानन में मरीजों को दूसरे वॉर्ड में शिफ्ट कर आईसीयू को बंद कर दिया गया। अगले दिन यूरोलॉजी वॉर्ड में बेड के पास सीलिंग गिर गई, जिससे एक महिला मरीज बच गई, जबकि तीमारदार की पीठ पर मलबा गिरा। इससे पहले भूतल की ओपीडी और द्वितीय तल के बैठक कक्ष में भी फॉल्स सीलिंग गिरने की घटनाएं हो चुकी हैं।

WhatsApp Image 2026-08-21 at 4.43.09 PM

2019 में शुरू हुई थी 300 करोड़ रुपये लगत से बनी विंग

महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक की आधारशिला 21 दिसम्बर 2016 को रखी गई थी। लगभग 300 करोड़ रुपये की लागत से 246 बेड की इस सुपर स्पेशियलिटी विंग का उद्घाटन 8 दिसम्बर 2019 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था।

दिसम्बर 2019 से ही यहां ओपीडी सेवाओं का संचालन प्रारंभ हो गया था। गंभीर मरीजों के उपचार के लिए तैयार की गई इस इमारत में अलग-अलग सुपर स्पेशियलिटी विभागों की ओपीडी के साथ वार्ड और आईसीयू की सुविधाएं संचालित होती हैं

आईसीयू में रात 1 बजे गिरी फॉल्स सीलिंग

फॉल्स सीलिंग गिरने का ताजा मामला शुक्रवार देर रात लगभग 1 बजे सामने आया। चौथी मंजिल स्थित आइसीयू की पूरी फॉल्स सीलिंग अचानक भरभराकर नीचे गिर गयी। सीलिंग का मलबा मरीजों के बीच गिरने से वहां भर्ती मरीजों और तीमारदारों में अफरा-तफरी मच गई।

गनीमत रही कि कोई मरीज चुटहिल नहीं हुआ। आनन-फानन में मरीजों को वार्ड में एवं अन्य जगह शिफ्ट किया गया और आईसीयू को पूरी तरह बंद कर इसके मरम्मत कार्य की शुरूआत कर दी गई।

WhatsApp Image 2026-08-21 at 4.43.09 PM (1)

सुबह यूरोलॉजी वार्ड में गिर गई सीलिंग

आईसीयू की घटना के कुछ घण्टे बाद ही शुक्रवार सुबह लगभग 10:20 बजे यूरोलॉजी वॉर्ड में बेड नम्बर 25 के पास फॉल्स सीलिंग का हिस्सा गिर गया। यहां राजकुंवर नाम की मरीज भर्ती थी। सीलिंग मरीज के ऊपर नहीें गिरी, पर पास में बैठे उसके पति बद्री की पीठ पर फॉल्स सीलिंग का कुछ हिस्सा गिर गया। घटना के बाद वॉर्ड में मौजूद अन्य मरीजों और तीमारदारों में दहशत फैल गई।

भूतल की ओपीडी से शुरू हुआ सिलसिला

सुपर स्पेशिऐलिटी विंग में फॉल्स सीलिंग गिरने की घटनाएं केवल आईसीयू और यूरोलॉजी वॉर्ड तक सीमित नहीं हैं। सोमवार को भूतल पर संचालित ओपीडी स्थित मोर्चरी की फॉल्स सीलिंग गिर गई थी। इसके बाद बुधवार को द्वितीय तल पर कार्डियोलॉजी और न्यूरो फिजिशन की ओपीडी के बाहर बने बैठक कक्ष की फॉल्स सीलिंग गिरने की घटना सामने आई। इसके बाद शुक्रवार देर रात आइसीयू और फिर शुक्रवार सुबह यूरोलॉजी वॉर्ड में सीलिंग गिर गई।

नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई

सुपर स्पेशियलिटी विंग के छठवीं मंजिल पर नवजात शिशु गहन चिकित्सा एनआईसीयू संचालित हो रहा है। काफी दिनों से निक्कू वॉर्ड की भी फॉल्स सीलिंग से पानी टपक रहा है। इसका आज तक समाधान नहीं हो पाया है।

कई विभागों में मरीजों की आवाजाही

सुपर स्पेशियलिटी विंग में विभिन्न गम्भीर बीमारियों के उपचार से सम्बन्धित विभागों की ओपीडी और वार्ड संचालित होते हैं। यहां रोजाना बड़ी संख्या में मरीज उपचार और जांच के लिए पहुँचते हैं। ऐसे में ओपीडी, बैठक कक्ष, वॉर्ड और आईसीयू जैसे स्थानों पर लगातार फॉल्स सीलिंग गिरने की घटनाएं इमारत की गुणवत्ता, रखरखाव और मरीजों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है।

गनीमत है कि अब तक हुई इन घटनाओं में कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। लेकिन जिस इमारत में गम्भीर मरीजों का उपचार किया जाता है, वहां लगातार फॉल्स सीलिंग गिरने की घटनाओं के बाद पूरे सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक की फॉल्स सीलिंग, निर्माण गुणवत्ता और सुरक्षा व्यवस्था की तकनीकी जांच कराना आवश्यक हो गया है।

यह भी पढ़ें- 140 साल पुराना झांसी का पारीछा बांध बना विश्व धरोहर, फ्रांस में मिलेगा सम्मान