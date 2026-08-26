नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास का केस दर्ज कराने पर परिवार का सामाजिक बहिष्कार, झांसी में पंचायत का फरमान

जागरण संवाददाता, झांसी। संविधान और कानून का राज कायम रखने के लिए प्रशासन और पुलिस के अधिकारी लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक पंचायतों के मनमाने फैसले अब भी चुनौती बने हुए हैं। एक गांव में नौ वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराने के बाद पीड़ित परिवार के सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया।

परिवार का आरोप है कि मुकदमा वापस लेकर राजीनामा करने से इन्कार करने पर गांव में पंचायत बुलाई गई और उनका हुक्का-पानी बंद करने का फैसला सुनाया गया। इसके बाद गांव की दुकानों से राशन-दूध न देने और ग्रामीणों के परिवार से मेलजोल बंद करने का भी आरोप है।

आरोप है कि मंदिर के पुजारी राकेश बिदुआ उर्फ गुड्डन महाराज ने प्रसाद देने के बहाने नौ वर्षीय बच्ची को मंदिर परिसर के कमरे में बुलाकर अश्लील हरकत और दुष्कर्म का प्रयास किया। बच्ची के घर पहुंचकर घटना बताने के बाद स्वजन ने शिकायत की तो उन पर समझौते का दबाव बनाया गया।

पंचायत के फैसले की जानकारी का किया बहिष्कार बात नहीं बनने पर बच्ची के पिता ने तीन अगस्त को पुलिस को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया। परिवार के अनुसार मुकदमा दर्ज होने के बाद कुछ लोगों ने राजीनामा का दबाव बनाया और इन्कार करने पर पंचायत में सामाजिक बहिष्कार का निर्णय लिया। परेशान पिता ने पुलिस महानिरीक्षक आकाश कुलहरि से शिकायत की।