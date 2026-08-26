नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास का केस दर्ज कराने पर परिवार का सामाजिक बहिष्कार, झांसी में पंचायत का फरमान
झांसी में नौ वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराने पर पीड़ित परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। पंचायत ने परिवार का हुक्का-पानी बंद करने का फैसला सुनाया, जिसके बाद उन्हें राशन और दूध मिलने में भी दिक्कत हो रही है।
HighLights
बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास पर परिवार ने दर्ज कराया केस।
पंचायत ने पीड़ित परिवार का सामाजिक बहिष्कार करने का फैसला सुनाया।
पुलिस मामले की जांच कर रही, आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास।
जागरण संवाददाता, झांसी। संविधान और कानून का राज कायम रखने के लिए प्रशासन और पुलिस के अधिकारी लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक पंचायतों के मनमाने फैसले अब भी चुनौती बने हुए हैं। एक गांव में नौ वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराने के बाद पीड़ित परिवार के सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया।
परिवार का आरोप है कि मुकदमा वापस लेकर राजीनामा करने से इन्कार करने पर गांव में पंचायत बुलाई गई और उनका हुक्का-पानी बंद करने का फैसला सुनाया गया। इसके बाद गांव की दुकानों से राशन-दूध न देने और ग्रामीणों के परिवार से मेलजोल बंद करने का भी आरोप है।
आरोप है कि मंदिर के पुजारी राकेश बिदुआ उर्फ गुड्डन महाराज ने प्रसाद देने के बहाने नौ वर्षीय बच्ची को मंदिर परिसर के कमरे में बुलाकर अश्लील हरकत और दुष्कर्म का प्रयास किया। बच्ची के घर पहुंचकर घटना बताने के बाद स्वजन ने शिकायत की तो उन पर समझौते का दबाव बनाया गया।
पंचायत के फैसले की जानकारी का किया बहिष्कार
बात नहीं बनने पर बच्ची के पिता ने तीन अगस्त को पुलिस को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया। परिवार के अनुसार मुकदमा दर्ज होने के बाद कुछ लोगों ने राजीनामा का दबाव बनाया और इन्कार करने पर पंचायत में सामाजिक बहिष्कार का निर्णय लिया। परेशान पिता ने पुलिस महानिरीक्षक आकाश कुलहरि से शिकायत की।
उन्होंने विवेचक को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज है और उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। सामाजिक बहिष्कार के आरोपों की भी जांच की जा रही है। थाना प्रभारी अतुल कुमार ने ऐसी पंचायत के फैसले की जानकारी से इन्कार किया है।
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