झांसी में 74 शिकायतों से खुला साइबर ठगी का बड़ा नेटवर्क, 23 पर मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, झांसी। अलग-अलग थानों में दर्ज 74 साइबर ठगी की शिकायतों ने जिले के बंगरा ब्लाक के तीन गांवों में चल रहे बड़े नेटवर्क का राज खोल दिया है। पुलिस की जांच में सामने आया कि शिकायतों में दर्ज साइबर फ्राड एक ही क्षेत्र के मोबाइल टावर से जुड़े थे।

इसके बाद डिजिटल और जमीनी स्तर पर पड़ताल की गई तो 40 युवक पुलिस के रडार पर आए। इनमें से 23 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है, जबकि सात को वांछित किया गया है। पुलिस की जांच में सामने आया कि गिरोह के सदस्य ओडिशा, कर्नाटक, पंजाब, बिहार समेत कई राज्यों के लोगों को ठगी का निशाना बना चुके हैं। दूसरे राज्यों के लोगों के खातों से रकम ठगने के बाद उसे म्यूल बैंक खातों में मंगाया जाता था।

रकम खाते में पहुंचते ही आरोपित एटीएम से निकासी कर लेते थे। इसके लिए वे मऊरानीपुर के अलावा मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ और छतरपुर में एटीएम का प्रयोग करते रहते थे। खाते में रकम आने की जानकारी मिलते ही तत्काल निकासी कर ली जाती थी।

जांच में यह भी सामने आया कि कम समय में अधिक पैसा कमाने की चाहत में कई युवा इस नेटवर्क से जुड़े। ठगी की रकम से महंगे मोबाइल फोन, कपड़े, घूमने-फिरने और अन्य शौक पूरे किए जाते थे। कुछ आरोपितों ने गांव में आलीशान मकान भी बनवा लिए हैं। कई मकानों में एसी भी लगे हैं।

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