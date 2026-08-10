झांसी में 10 थानों की पुलिस ने साइबर ठगों के खिलाफ चलाया अभियान, 23 लोग गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, झांसी। मध्य प्रदेश की सीमा लगते जिले के कटेरा थाना क्षेत्र के तीन गांवों कौड़ेरा, मौरयाना, खौरयाना में एक साथ छापेमारी कर 23 महिला-पुरुषों को गिरफ्तार कर रविवार को न्यायालय में पेश किया गया। अब इन्हें जेल भेजने की तैयारी चल रही है। इन्हें शुक्रवार शनिवार की रात तीन बजे साइबर ठगी के नेटवर्क पर एक साथ धावा बोलकर पकड़ा गया था।

अभियान में छह सीओ, 10 थानों के करीब 200 पुलिसकर्मी और दो कंपनी पीएसी शामिल हुए। पुलिस ने करीब 60 लोगों को हिरासत में लिया। जांच के बाद इनमें 23 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस के अनुसार, पकड़े गए आरोपितों में लक्ष्मण यादव और उसके साथी सत्यम यादव के रिश्तेदार मध्य प्रदेश की सीमा में स्थित महेबा व उसके आसपास के गांव में रहते हैं। महेबा लगभग 12 वर्ष से साइबर ठगी का केंद्र बना हुआ है।