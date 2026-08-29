झांसी: नदी में नहाने गए युवक को खींच ले गया मगरमच्छ, दो घंटे के रेस्क्यू में नहीं मिला सुराग

जागरण संवाददाता, झांसी। रक्षाबंधन पर शुक्रवार को नदी में नहाने गए 22 वर्षीय रणवीर सिंह को मगरमच्छ खींचकर पानी में ले गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार नहाने के बाद रणवीर नदी से बाहर निकल रहा था, तभी करीब 15 से 20 फीट लंबे मगरमच्छ ने झपट्टा मारकर उसका पैर दबोच लिया।

एसडीआरएफ ने करीब दो घंटे तक रेस्क्यू अभियान चलाया, लेकिन युवक का सुराग नहीं मिला। बारिश के कारण शाम को अभियान रोकना पड़ा। ढिकौली गांव में निवासी तकदीर सिंह का छोटा बेटा रणवीर शुक्रवार सुबह करीब सात बजे रक्षाबंधन पर झांसी से गांव आया था। चाय पीने के बाद वह नदी में नहाने चला गया। रणवीर झांसी में रहकर नौकरी की तैयारी कर रहा था।