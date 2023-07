बारिश के कारण अभी और भी बढ़ सकते हैं जिले में सब्जियों के दाम; टमाटर, धनिया जैसी सब्जियां 200 रुपए किलो के पार

इस साल सब्जियों के दाम की बात करें तो आसमान छू रहे हैं। अक्सर देखा गया है प्याज या फिर लहसुन अदरक आदि के दाम में काफी अधिक वृद्धि होती रही है। लेकिन इस बार आलू प्याज को छोड़ दें तो लगभग सभी सब्जी 100 रुपए या फिर इससे भी अधिक दामों में बिक रही हैं। बारिश के दिनों में आमतौर पर सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं।

बारिश के कारण अभी और भी बढ़ सकते हैं जिले में सब्जियों के दाम;

