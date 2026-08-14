'ताकतवर बनो बेटियों, कोई परेशान करे तो ठोक दो', झांसी में बोलीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल

जागरण संवाददाता, झांसी। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के दीक्षा समारोह में मेधावी छात्र-छात्राओं को कुलाधिपति पदक प्रदान करने आईं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बेटियों का खूब हौसला बढ़ाया। कहा कि झांसी की रानी की तरह हिम्मत रखो और कोई परेशान करने आए, तो ठोक दो। अपने आप में ताकत बनो और हर चुनौती का सामना करो।

उन्होंने समाज को भी छोटे बच्चों की भूल को माफ कर दोबारा अपनाने की सीख दी। आनंदीबेन ने कहा कि प्रदेश के सबसे अधिक विश्वविद्यालयों ने नैक में सर्वोच्च ग्रेड हासिल किया और अब नैक बंद कर दिया गया। इससे विश्वविद्यालयों के मूल्यांकन में दिक्कत आएगी व ग्रांट नहीं मिल सकेगी।