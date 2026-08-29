जागरण संवाददाता, जौनपुर। भंडारी जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर दो पर शनिवार की भोर एक युवक खड़ी मालगाड़ी के इंजन पर चढ़ गया। इस दौरान वह ऊपर से गुजर रहे ओएचई तार की चपेट में आ गया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया। युवक मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है।

घटना की सूचना मिलते ही आरपीएफ के पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और घायल युवक को उपचार के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया। आरपीएफ प्रभारी अजय कुमार ने बताया कि करीब 40 वर्षीय युवक भोर में प्लेटफार्म नंबर दो पर खड़ी मालगाड़ी के इंजन के ऊपर चढ़ गया था। इसी दौरान वह ओएचई तार की चपेट में आकर झुलस गया। हादसे के बाद उसे जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे बीएचयू के लिए रेफर कर दिया गया।