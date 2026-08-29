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जौनपुर में मालगाड़ी के इंजन पर चढ़ा युवक झुलसा, गंभीर हाल में अस्‍पताल में भर्ती

By Amardeep Srivastava Edited By: Abhishek sharma
Updated: Sat, 29 Aug 2026 12:07 PM (IST)

जौनपुर के भंडारी जंक्शन पर एक युवक मालगाड़ी के इंजन पर चढ़ते समय ओएचई तार की चपेट में आकर गंभीर ...और पढ़ें

जौनपुर में मालगाड़ी के इंजन पर चढ़ा युवक, ओएचई तार की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलसा।

जौनपुर में मालगाड़ी के इंजन पर चढ़ा युवक, ओएचई तार की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलसा।

HighLights

  1. जौनपुर में मालगाड़ी के इंजन पर चढ़ते ही युवक झुलसा।

  2. ओएचई तार की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल।

  3. मानसिक रूप से बीमार युवक को बीएचयू रेफर किया गया।

जागरण संवाददाता, जौनपुर। भंडारी जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर दो पर शनिवार की भोर एक युवक खड़ी मालगाड़ी के इंजन पर चढ़ गया। इस दौरान वह ऊपर से गुजर रहे ओएचई तार की चपेट में आ गया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया। युवक मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है।

घटना की सूचना मिलते ही आरपीएफ के पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और घायल युवक को उपचार के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया। आरपीएफ प्रभारी अजय कुमार ने बताया कि करीब 40 वर्षीय युवक भोर में प्लेटफार्म नंबर दो पर खड़ी मालगाड़ी के इंजन के ऊपर चढ़ गया था। इसी दौरान वह ओएचई तार की चपेट में आकर झुलस गया। हादसे के बाद उसे जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे बीएचयू के लिए रेफर कर दिया गया।

यह घटना रेलवे सुरक्षा के दृष्टिकोण से गंभीर है और इससे यह स्पष्ट होता है कि मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं से ग्रसित व्यक्तियों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। रेलवे प्रशासन को इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए उचित कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं न हों।