जागरण संवाददाता, जौनपुर। बदलापुर कस्बे के वार्ड नं. तीन बरौली में शनिवार की रात एक युवक भाई से चल रहे भूमि विवाद के चलते स्वयं को गोली मार लिया। गोली पेट में लगी तथा उपचार वाराणसी के ट्रामा सेंटर में चल रहा है‌। जहां हालत गंभीर बनी हुई है।

वार्ड निवासी 45 वर्षीय संदीप सिंह ऊर्फ पोद्दार सायं साढ़े आठ बजे शराब के नशे में हंगामा कर दिया और देखते ही देखते अवैध असलहे से पेट में गोली मार ली। आनन-फानन में स्वजन उपचार के लिए ट्रामा सेंटर ले गये। जहां उपचार चल रहा है।