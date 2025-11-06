लाइसेंसी रिवाल्वर के साथ रील बनाना पड़ा महंगा, जौनपुर में युवक गिरफ्तार
जौनपुर में एक युवक को अपने पिता की लाइसेंसी रिवाल्वर के साथ सोशल मीडिया पर रील पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस यह जांच कर रही है कि क्या रिवाल्वर का दुरुपयोग हुआ है।
जागरण संवाददाता, जौनपुर। खेतासराय थाना क्षेत्र के भुड़कुड़हां गांव निवासी युवक को पिता की लाइसेंसी रिवाल्वर के साथ रील बनाकर इंटरनेट मीडिया के प्लेट फार्मों पर प्रचलित करना भारी पड़ गया। पुलिस ने तहकीकात के दौरान चिह्नित कर उसे गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस रिवाल्वर का लाइसेंस निरस्त कराने की प्रक्रिया में जुट गई है।
फेसबुक व इंस्टाग्राम पर बुधवार की सुबह एक युवक का वीडियो तेजी से प्रचलित होने लगा। पार्श्व में धमकी भरा गाना बज रहा था। किसी ने वीडियो को डीआइजी वाराणसी रेंज को टैग कर दिया। डीआइजी ने युवक को चिह्नित कर कार्रवाई के निर्देश दिए। आरंभिक छानबीन में वीडियो खेतासराय थाना क्षेत्र के किसी गांव का होने की पुष्टि हुई।
थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह ने चिह्नित किए गए आरोपित भुड़कुड़हा गांव निवासी ऐहतेशाम को टीम के साथ दबिश देकर गिरफ्तार कर चालान कर दिया। थानाध्यक्ष ने बताया वीडियो में प्रचलित रिवाल्वर आरोपित के पिता हिसामुद्दीन की लाइसेंसी थी। हिसामुद्दीन का यह कृत्य उदासीनतापूर्ण रहा। इसे गंभीरता से लेते हुए रिवाल्वर का लाइसेंस निरस्ती किए जाने को उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट भेजी गई है।
