जौनपुर में मां के निधन के 20 दिन के भीतर छोटे बेटे की भी मौत, वाराणसी में उपचार के दौरान तोड़ा दम

जागरण संवाददाता, मल्हनी (जौनपुर)। सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के मोकलपुर गांव में मां के निधन के करीब 20 दिन के भीतर छोटे बेटे की भी मौत हो जाने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मां की तेरहवीं के कुछ दिन बाद ही बेटे की मौत की खबर से गांव में शोक की लहर दौड़ गई। रविवार को रामघाट पर नम आंखों के बीच उनका अंतिम संस्कार किया गया।

मोकलपुर निवासी सुखराजी देवी की तबीयत खराब होने पर उनके छोटे बेटे विनोद यादव (45) विदेश में नौकरी छोड़कर उन्हें देखने भारत आए थे। हालांकि, मां को बचाया नहीं जा सका। 21 अक्टूबर को उनकी तेरहवीं का कार्यक्रम संपन्न हुआ। परिवार अभी इस दुख से उबर भी नहीं पाया था कि 24 अक्टूबर को विनोद यादव की तबीयत अचानक बिगड़ गई। परिजन उन्हें उपचार के लिए वाराणसी ले गए, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया।