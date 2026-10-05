जौनपुर में चोरी के आरोप में किशोर और दो युवकों को ग्रामीणों ने पेड़ में बांधकर पीटा

जागरण संवाददाता, जौनपुर। गौराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के गोपालापुर गांव में चोरी करने के संदेह में सोमवार को दो युवक व एक किशोर को पेड़ से बांधकर पीटे जाने का मामला सामने आया है। किसी ने पिटाई की वीडियो रिकार्डिंग व फोटोग्राफी कर इंटरनेट मीडिया में अपलोड कर दिया, जो तेजी से प्रचलित हो रहा है।

हालांकि ‘दैनिक जागरण’ प्रचलित वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलने पर छानबीन कर कार्रवाई की जाएगी।

मुस्तफाबाद गांव निवासी एक युवक की गोपालापुर गांव की बाजार में आटो पार्ट्स की दुकान में चोरी हो गई थी। दुकानदार व कुछ ग्रामीण चोरों का पता लगाने में जुटे थे।