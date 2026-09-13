जागरण संवाददाता, मल्हनी (जौनपुर)। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) के माध्यम से शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार के साथ स्वास्थ्य एवं सुशासन के क्षेत्र में नई दिशा देने की तैयारी है। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर में आयोजित कृत्रिम बुद्धिमत्ता मंथन-2.0 में विश्वविद्यालय का विजन प्रस्तुत करने के बाद कुलपति प्रो. राकेश कुमार सिंह ने इसकी जानकारी साझा की।

कुलपति प्रो. राकेश कुमार सिंह ने कहा कि “एआइ को केवल तकनीक के रूप में नहीं, बल्कि शिक्षा, अनुसंधान और विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के माध्यम के रूप में अपनाया जाएगा। हमारा प्रयास है कि इसका लाभ कक्षा से लेकर शोध और प्रशासन तक विद्यार्थियों को दिखाई दे।” उन्होंने कहा कि “तकनीक के साथ विद्यार्थियों की सुविधाएं, सुरक्षा और उनका समग्र विकास भी हमारी प्राथमिकता है।”

उन्होंने बताया कि कुलाधिपति एवं राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल के समक्ष विश्वविद्यालय की उपलब्धियों और भविष्य की कार्ययोजना का प्रस्तुतिकरण किया गया। इसमें शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार, स्वास्थ्य और सुशासन में एआइ के उपयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई।प्रो. राकेश सिंह ने कहा कि “विश्वविद्यालय में एआइ के उपयोग को केवल तकनीकी प्रयोग तक सीमित नहीं रखा जाएगा। इसका इस्तेमाल बेहतर निर्णय, पारदर्शी प्रशासन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा।”

विद्यार्थियों की सुविधाओं के लिए छात्रावासों के विस्तार, खेलकूद गतिविधियों को बढ़ावा देने, इंटरनेट सुविधाओं को मजबूत करने और छात्र सुरक्षा से जुड़ी पहलों पर भी काम किया जा रहा है।उन्होंने कहा कि “विश्वविद्यालय का विकास तभी सार्थक है, जब तकनीकी प्रगति के साथ सामाजिक जिम्मेदारी भी मजबूत हो।”