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वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुलपति ने छात्राओं संग की मेस की थाली, खुद परखी भोजन की गुणवत्ता

By khalid shah Edited By: Abhishek sharma
Updated: Mon, 31 Aug 2026 05:46 PM (IST)

वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति प्रो. राकेश कुमार सिंह ने महिला छात्रावासों का निरीक्षण किया और छात्राओं ...और पढ़ें

पूर्वांचल विश्वविद्यालय कुलपति ने छात्राओं संग भोजन कर परखी मेस की गुणवत्ता।

पूर्वांचल विश्वविद्यालय कुलपति ने छात्राओं संग भोजन कर परखी मेस की गुणवत्ता।

HighLights

  1. नवनियुक्त कुलपति ने महिला छात्रावासों का किया निरीक्षण।

  2. छात्राओं के साथ बैठकर भोजन की गुणवत्ता स्वयं परखी।

  3. सुविधाओं और समस्याओं पर छात्राओं से सीधा संवाद किया।

जागरण संवाददाता, मल्हनी (जौनपुर)। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति प्रो. राकेश कुमार सिंह ने सोमवार को पहली बार परिसर के महिला छात्रावासों का निरीक्षण किया। व्यवस्थाओं को केवल दूर से देखने के बजाय उन्होंने मीराबाई छात्रावास में छात्राओं के साथ बैठकर भोजन किया और मेस की थाली में परोसे गए भोजन की गुणवत्ता स्वयं परखी। कुलपति के साथ भोजन करने पर छात्राओं में भी उत्साह नजर आया।

भोजन के दौरान कुलपति ने छात्राओं से सीधे संवाद कर छात्रावास में मिलने वाली सुविधाओं, पढ़ाई के माहौल और रोजमर्रा की समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने पूछा कि भोजन की गुणवत्ता कैसी है और पढ़ाई के लिए पर्याप्त सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं। कुलपति ने कहा कि छात्रावास केवल रहने का स्थान नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के अध्ययन और व्यक्तित्व विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए यहां स्वच्छ, सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण मिलना जरूरी है।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने मेस, साफ-सफाई, पेयजल और अन्य मूलभूत व्यवस्थाओं को देखा। अधिकारियों एवं वार्डन को निर्देश दिया कि छात्राओं को दी जाने वाली सुविधाओं की नियमित निगरानी की जाए और गुणवत्ता से किसी तरह का समझौता न हो। छात्रावास में आने वाले अभिभावकों के लिए निर्धारित कक्ष में एसी लगवाने के भी निर्देश दिए।कुलपति ने कहा कि छात्राओं की समस्याओं को जानने का सबसे बेहतर तरीका उनसे सीधे संवाद करना है।

विश्वविद्यालय प्रशासन का प्रयास रहेगा कि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण के साथ स्वच्छ, सुरक्षित और सुविधाजनक छात्रावास उपलब्ध हो।इस दौरान द्रौपदी, मीराबाई एवं रानी लक्ष्मीबाई महिला छात्रावास की वार्डन डा. कृष्णा सिंह, डा. निमिषा यादव एवं डा. जया शुक्ला से उन्होंने व्यवस्थाओं की जानकारी ली। चीफ वार्डन प्रो. अविनाश पाथर्डीकर, प्रो. गिरधर मिश्र, डा. प्रियंका सिंह, डा. वनिता सिंह एवं डा. श्वेता पांडेय उपस्थित रहीं।