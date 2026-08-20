सावन के रंग में रंगा वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का एचआरडी विभाग,मेहंदी प्रतियोगिता में अरसला खानम अव्वल

जागरण संवाददाता, मल्हनी (जौनपुर)। सावन की रिमझिम फुहारों के बीच जब गीत, भजन और नृत्य की सुर-लय बिखरी तो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का मानव संसाधन विकास (एचआरडी) विभाग सांस्कृतिक रंगों से सराबोर हो उठा। पवित्र सावन माह के उपलक्ष्य में आयोजित ‘रिमझिम सावन-2026’ कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने भारतीय संस्कृति, परंपरा और रचनात्मकता का जीवंत परिचय दिया। विभिन्न प्रस्तुतियों के साथ मेहंदी प्रतियोगिता कार्यक्रम का खास आकर्षण रही।

कार्यक्रम का शुभारंभ विभागाध्यक्ष डॉ. रसिकेश ने भगवान शिव की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया। खुशी सिंह, अमृता सिंह, अनु पाण्डेय और संजना मिश्र ने विश्वविद्यालय कुलगीत प्रस्तुत किया। अनुराग तिवारी और कुणाल मिश्रा ने शिव मंत्र का गायन किया। पूजा साहू और हर्षित श्रीवास्तव ने सावन के सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व पर विचार रखे।

साक्षी जायसवाल ने स्वरचित कविता प्रस्तुत की। निधि सिंह ने सावन गीत और शिवानी श्रीवास्तव ने भजन प्रस्तुत कर वातावरण को भक्तिमय बना दिया।रुपाली सिंह और दीक्षा प्रिया यादव की सावन थीम पर आधारित नृत्य प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम में उत्साह भर दिया। शिक्षक अनुपम कुमार ने विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति और परंपराओं से जुड़े रहने की प्रेरणा दी। डॉ. प्रवीण कुमार मिश्र ने सामूहिक सहयोग और प्रगति का संदेश देते हुए भजन प्रस्तुत किया।

अध्यक्षीय संबोधन में डॉ. रसिकेश ने कहा कि सावन सिर्फ उत्सव नहीं, बल्कि आत्म-विकास, सद्भाव और सृजनशीलता का अवसर है। यह भारतीय संस्कृति और परंपराओं से जुड़ने का बेहतरीन माध्यम है। उन्होंने विद्यार्थियों से समाज और व्यक्तित्व के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।मेहंदी प्रतियोगिता में रितिका सिंह, अमृता सिंह, अरसला खानम, नंदनी सोनी, नंदनी यादव, वंशिका यादव, रुपाली सिंह और काजल वर्मा ने एचआरडी लोगो थीम पर आकर्षक डिजाइन बनाए।