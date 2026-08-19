वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय ने परीक्षा परिणाम की गड़बड़ियां दूर करने को शुरू किया विशेष अभियान
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय ने 2025-26 के विषम एवं सम सेमेस्टर परीक्षा परिणामों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। संबद्ध महाविद्यालय 25 अगस्त तक प्राचार्य के हस्ताक्षर के साथ अपनी शिकायतें निर्धारित ईमेल पर भेज सकते हैं।
HighLights
परीक्षा परिणाम की समस्याओं के लिए विशेष अभियान शुरू।
महाविद्यालय 25 अगस्त तक ईमेल से शिकायत भेजें।
प्राचार्य के हस्ताक्षर के साथ संक्षिप्त विवरण आवश्यक।
जागरण संवाददाता, मल्हनी (जौनपुर)। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय ने वर्ष 2025-26 के विषम एवं सम सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए विशेष अभियान शुरू किया है।
पूर्वांचल विश्वविद्यालय ने संबद्ध महाविद्यालयों को निर्देश दिया है कि परीक्षा परिणाम में किसी प्रकार की समस्या होने पर उसका संक्षिप्त विवरण प्राचार्य के हस्ताक्षर के साथ निर्धारित ई-मेल पर भेजें। परीक्षा नियंत्रक डॉ. विनोद कुमार सिंह की ओर से जारी निर्देश के अनुसार, विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी महाविद्यालय विषम एवं सम सेमेस्टर परीक्षा परिणाम से संबंधित समस्याएं vbpsusupport@gmail.com पर भेज सकते हैं।
महाविद्यालयों को अपने प्राचार्य से हस्ताक्षरित पत्र-पैड पर समस्या का संक्षिप्त विवरण उपलब्ध कराना होगा।विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि महाविद्यालय प्रतिदिन सुबह नौ बजे से शाम छह बजे तक ई-मेल के माध्यम से अपनी समस्या भेज सकते हैं। परीक्षा परिणाम से संबंधित त्रुटियों के शीघ्र निस्तारण के लिए चलाया जा रहा यह विशेष अभियान 25 अगस्त तक जारी रहेगा।विश्वविद्यालय प्रशासन ने महाविद्यालयों से निर्धारित अवधि के भीतर अपनी समस्याएं भेजने का निर्देश दिया है।