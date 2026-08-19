जागरण संवाददाता, मल्हनी (जौनपुर)। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय ने वर्ष 2025-26 के विषम एवं सम सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए विशेष अभियान शुरू किया है।

पूर्वांचल विश्वविद्यालय ने संबद्ध महाविद्यालयों को निर्देश दिया है कि परीक्षा परिणाम में किसी प्रकार की समस्या होने पर उसका संक्षिप्त विवरण प्राचार्य के हस्ताक्षर के साथ निर्धारित ई-मेल पर भेजें। परीक्षा नियंत्रक डॉ. विनोद कुमार सिंह की ओर से जारी निर्देश के अनुसार, विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी महाविद्यालय विषम एवं सम सेमेस्टर परीक्षा परिणाम से संबंधित समस्याएं vbpsusupport@gmail.com पर भेज सकते हैं।