वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के परिसर और छात्रावासों में खराब सीसीटीवी कैमरे होंगे दुरुस्त

जागरण संवाददाता, मल्हनी (जौनपुर)। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के परिसर और छात्रावासों में सुरक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाने की तैयारी है। इसके तहत खराब पड़े सीसीटीवी कैमरों को चिह्नित कर दुरुस्त कराया जाएगा। कैमरों की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने की व्यवस्था भी की जाएगी, ताकि किसी घटना की स्थिति में संबंधित फुटेज तत्काल उपलब्ध हो सके। कैमरों की स्थिति की जांच और आवश्यक सुधार के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की समिति गठित की गई है।

महिला छात्रावासों में सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। परिसर और छात्रावासों के ऐसे स्थानों को चिह्नित किया जाएगा, जहां रात में पर्याप्त प्रकाश नहीं रहता है। इन स्थानों पर रोशनी की व्यवस्था दुरुस्त कराने के साथ सुरक्षा के लिहाज से अन्य जरूरी कमियों को भी दूर किया जाएगा। सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग स्पष्ट है या नहीं और वह सुरक्षित रह रही है अथवा नहीं, इसकी भी निगरानी की जाएगी।

छात्रावासों में भोजन और स्वच्छता से जुड़ी व्यवस्थाओं को भी सुधारने की प्रक्रिया शुरू की गई है। मेस में इस्तेमाल होने वाली खाद्य सामग्री की गुणवत्ता, उसके रखरखाव और इस्तेमाल की स्थिति पर नजर रखी जाएगी। खाद्य सामग्री को सुरक्षित और निर्धारित स्थान पर रखने के साथ भोजन तैयार करने वाली जगह पर साफ-सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।