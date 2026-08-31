वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में कर्मचारियों के तबादले की आहट, कुलपति ने मांगी सूची
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति प्रो. राकेश कुमार सिंह ने लंबे समय से एक ही विभाग में ...और पढ़ें
HighLights
कुलपति ने कर्मचारियों की विभागवार सूची तलब की।
लंबे समय से एक ही विभाग में जमे कर्मचारियों में बेचैनी।
पारदर्शिता और कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए संभावित फेरबदल।
जागरण संवाददाता, मल्हनी (जौनपुर)। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में लंबे समय से एक ही विभाग में जमे कर्मचारियों के बीच इन दिनों हलचल बढ़ गई है। नवनियुक्त कुलपति प्रो. राकेश कुमार सिंह ने कर्मचारियों की विभागवार सूची तलब की है। इसके बाद वर्षों से एक ही पटल या विभाग में कार्यरत कर्मचारियों में संभावित फेरबदल को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।
सूची किस उद्देश्य से मांगी गई है, इस पर विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से फिलहाल कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। विश्वविद्यालय के परीक्षा, परीक्षा गोपनीय, वित्त, संबद्धता और एनओसी,विकास सेल जैसे विभाग महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन विभागों में कर्मचारियों की तैनाती को लेकर हमेशा से विशेष दिलचस्पी देखी जाती रही है।
बताया जाता है कि कुछ कर्मचारी नियुक्ति के बाद से ही एक ही विभाग में बने हुए हैं। कई को पांच वर्ष से अधिक, कुछ को एक दशक से अधिक और कुछ कर्मचारियों को दो दशक तक एक ही विभाग में काम करते हुए समय हो चुका है।चर्चा यह भी है कि इन महत्वपूर्ण विभागों में तैनाती पाने के लिए कर्मचारी अपने स्तर से प्रयास करते रहते हैं।
किसी का स्थानांतरण दूसरे विभाग में होने के बाद भी कुछ समय बाद दोबारा उसी जगह पहुंचने की कोशिश की जाती है। कुछ मामलों में तीन-चार अथवा छह माह के भीतर ही पसंदीदा विभाग में वापसी की स्थिति बनने की बात कही जाती रही है।लंबे समय से एक ही जगह जमे कर्मचारियों को लेकर विश्वविद्यालय में यह चर्चा भी रहती है कि कुछ कर्मचारी अपने नियमित कामकाज से अधिक उच्च अधिकारियों के आसपास बने रहने और उनसे नजदीकी बनाए रखने को प्राथमिकता देते रहे हैं।
ऐसे कर्मचारियों को लेकर यह धारणा रही है कि विभागीय कामकाज में उनकी सक्रियता सीमित रही, जबकि अधिकारियों से संपर्क बनाए रखने में वे आगे रहे।पूर्व में विश्वविद्यालय में सामान्य तौर पर करीब तीन वर्ष बाद कर्मचारियों के विभाग अथवा पटल बदलने की प्रक्रिया अपनाई जाती थी। यह कोई लिखित अनिवार्य नियम नहीं था, लेकिन इसका उद्देश्य कर्मचारियों को अलग-अलग कार्यों का अनुभव देने के साथ विभागीय कार्यों में पारदर्शिता, कार्यकुशलता और गुणवत्ता बनाए रखना माना जाता था।
अब कुलपति द्वारा विभागवार सूची मंगाए जाने से लंबे समय से एक ही स्थान पर कार्यरत कर्मचारियों में बेचैनी बढ़ी है।प्रशासन यदि सूची के आधार पर विभागवार तैनाती की समीक्षा करता है तो वर्षों से एक ही जगह जमे कर्मचारियों का फेरबदल संभव है। इससे एक ही विभाग में लंबे समय से बने कर्मचारियों के साथ-साथ संभावित नई तैनाती को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। फिलहाल सभी की नजर कुलपति के अगले कदम पर है।
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