उमानाथ सिंह स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय प्रशासन ने कहा - स्वाइन फ्लू को लेकर अफवाहों पर न दें ध्यान

जागरण संवाददाता, मल्हनी (जौनपुर)। प्रदेश में स्वाइन फ्लू के मामले सामने आने के बाद बढ़ी चिंता के बीच उमानाथ सिंह स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और सतर्कता बरतने की अपील की है। प्रधानाचार्य प्रो. डा. आरबी कमल ने कहा कि स्वाइन फ्लू को लेकर अनावश्यक घबराने की जरूरत नहीं है।संस्थान स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है। मरीजों के चिकित्सकीय मूल्यांकन, आवश्यक जांच, उपचार और निगरानी के लिए व्यवस्थाएं सक्रिय हैं।

उन्होंने कहा कि लोग स्वास्थ्य विभाग, सरकारी चिकित्सा संस्थानों और अधिकृत चिकित्सा विशेषज्ञों की प्रमाणित जानकारी पर ही भरोसा करें।इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित अपुष्ट संदेश, वीडियो या पोस्ट को बिना सत्यापन आगे साझा न करें। जागरूकता और जिम्मेदार स्वास्थ्य व्यवहार से संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित किया जा सकता है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक प्रो. डा. एए जाफरी ने बताया कि स्वाइन फ्लू समेत अन्य श्वसन संक्रमणों को देखते हुए अस्पताल की चिकित्सा सुविधाओं और व्यवस्थाओं की नियमित समीक्षा की जा रही है।

फ्लू जैसे लक्षण होने पर समय से चिकित्सकीय परामर्श लेने की सलाह दी गई है। बिना चिकित्सकीय सलाह के एंटीबायोटिक, एंटीवायरल या अन्य दवाएं न लेने को कहा गया। कम्युनिटी मेडिसिन विभागाध्यक्ष डा. अनुज सिंह ने बताया कि स्वाइन फ्लू की रोकथाम के लिए व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। पोस्टर, बैनर, जन-जागरूकता गतिविधियों और डिजिटल माध्यमों से लोगों को संक्रमण के लक्षण, बचाव, मास्क के उचित उपयोग, हाथों की स्वच्छता और श्वसन शिष्टाचार की जानकारी दी जा रही है।

स्वाइन फ्लू को इन्फ्लुएंजा-ए,एच-1,एन-1 भी कहा जाता है।इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, गले में खराश, नाक बहना या बंद होना, सिरदर्द, शरीर में दर्द, कमजोरी और थकान शामिल हैं। छोटे बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं तथा गंभीर बीमारी या कमजोर प्रतिरक्षा वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।