    जौनपुर में टुल्लू पंप ठीक करते समय लगा करंट, मौत; चार बच्चों के सिर से उठा पिता का साया

    By Ramesh Soni Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 02:52 PM (IST)

    जौनपुर के सिकरारा गांव में मंगलवार को एक दुखद घटना हुई। 48 वर्षीय कमलेश कुमार की टुल्लू पंप की मरम्मत करते समय करंट लगने से मौत हो गई। वह सुबह कपड़े धो रहे थे और पंप खराब होने पर उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके परिवार में पत्नी, पांच बेटियां और एक बेटा है।

    जागरण संवाददाता, जौनपुर। ग्राम सभा सिकरारा की देवीगंज बस्ती में मंगलवार की सुबह टुल्लू पंप की मरम्मत करते समय करंट से झुलस जाने से 48 वर्षीय कमलेश कुमार की मौत हो गई। पत्नी व बच्चों के करुण क्रंदन से पूरे गांव का माहौल दुखदायी हो गया।

    गांव निवासी पेश से किसान कमलेश कुमार सुबह 9.30 बजे घर पर ही हैंडपंप पर कपड़ा साफ कर रहे थे। स्वजन के अनुसार कपड़े धुलने के लिए उन्होंने टुल्लू पंप स्टार्ट किया तो पानी नहीं आया। कमलेश टुल्लू की मरम्मत करने लगे।

    इसी दौरान करंट लगने से चिपककर झुलसने लगे। स्वजन ने किसी तरह उन्हें पंप से अलग किया, लेकिन तब तक वह बुरी तरह से झुलस चुके थे। स्वजन निजी वाहन से उपचार के लिए आनन-फानन जिला अस्पताल ले गए।

    डाक्टरों ने देखते ही मृत घोषित कर दिया। कमलेश कुमार की पांच पुत्रियों में से सिर्फ एक का विवाह हुआ है। 11 वर्षीय इकलौता पुत्र कक्षा छह में पढ़ता है। पत्नी रुक्मणि उर्फ शीला व सिर से पिता का साया छिन जाने से बच्चों के बिलख-बिलखकर रोने से पूरे गांव का माहौल दुखदायी हो गया है।