जौनपुर में दो दिन की बारिश में ढही टोयोटा एजेंसी की चारदीवारी, तीन लग्जरी कारें क्षतिग्रस्त

जागरण संवाददाता, मल्हनी (जौनपुर)। सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के सिद्दीकपुर स्थित जौनपुर-शाहगंज मार्ग पर संचालित एसएनजे टोयोटा एजेंसी में गुरुवार दोपहर बड़ा हादसा हो गया। लगातार दो दिनों की बारिश के बाद एजेंसी की निर्माणाधीन चारदीवारी अचानक भरभराकर ढह गई। इसकी चपेट में आकर अंदर खड़ी नई इनोवा समेत तीन लग्जरी कारें क्षतिग्रस्त हो गईं।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दीवार गिरते ही परिसर में अफरातफरी मच गई। हादसे में कारें मलबे और गड्ढे में दब गईं।एजेंसी कर्मियों ने हाइड्रा मंगवाकर क्षतिग्रस्त वाहनों को बाहर निकलवाया। राहत की बात यह रही कि घटना के समय दीवार के आसपास कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिससे जनहानि टल गई।