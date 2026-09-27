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जौनपुर में बारिश और तेज हवा से तीन कच्चे मकान धराशायी, एक व्‍यक्‍त‍ि घायल

By khalid shah Edited By: Abhishek sharma
Published: Sun, 27 Sep 2026 06:11 PM (IST)

जौनपुर के हडही गांव में लगातार बारिश और तेज हवा के कारण तीन कच्चे मकान ढह गए। इस हादसे में ...और पढ़ें

जौनपुर में बारिश और तेज हवा का कहर, तीन कच्चे मकान गिरे, एक घायल।

जौनपुर में बारिश और तेज हवा का कहर, तीन कच्चे मकान गिरे, एक घायल।

HighLights

  1. हडही गांव में लगातार बारिश से तीन कच्चे मकान ढहे।

  2. हादसे में विनोद कुमार घायल हुए, निजी चिकित्सक से उपचार।

  3. पीड़ित परिवारों का गृहस्थी का सामान नष्ट, सरकारी मदद की मांग।

जागरण संवाददाता, मल्हनी (जौनपुर)। सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के हडही गांव में तीन दिनों से हो रही लगातार बारिश और तेज हवा के चलते शनिवार की रात अलग-अलग स्थानों पर तीन कच्चे मकान भरभराकर गिर गए। मकान गिरने की आवाज से आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। हादसे में विनोद कुमार घायल हो गए। परिजनों ने उन्हें निजी चिकित्सक के यहां ले जाकर उपचार कराया। गनीमत रही कि अन्य लोग मलबे की चपेट में आने से बच गए।

हडही गांव निवासी विनोद कुमार, अमरासी पत्नी स्वर्गीय शिवराम और वीरेंद्र कुमार गौतम के कच्चे मकान लगातार बारिश के कारण कमजोर हो गए थे। शनिवार की रात अचानक तीनों मकान धराशायी हो गए। मकान गिरने से घर में रखा अनाज, कपड़े, बर्तन, चारपाई समेत गृहस्थी का अन्य सामान मलबे में दबकर नष्ट हो गया।

अचानक हुए हादसे से तीनों परिवारों के सामने रहने और खाने-पीने का संकट खड़ा हो गया है।मकान गिरने के बाद प्रभावित परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। लगातार बारिश के कारण मलबे में दबे सामान को निकालने में भी परेशानी हो रही है। पीड़ित परिवारों के अनुसार बारिश के कारण कच्चे मकानों की दीवारें और नींव कमजोर हो गई थीं।

शनिवार रात अचानक मकान गिरने से वर्षों से जुटाई गृहस्थी मलबे में दब गई। घटना की जानकारी मिलने पर ग्राम प्रधान मौके पर पहुंचे और नुकसान का जायजा लिया। ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवारों को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने तथा प्रधानमंत्री आवास योजना या अन्य सरकारी योजना के तहत पक्का आवास दिलाने की मांग की है।