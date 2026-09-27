जागरण संवाददाता, मल्हनी (जौनपुर)। सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के हडही गांव में तीन दिनों से हो रही लगातार बारिश और तेज हवा के चलते शनिवार की रात अलग-अलग स्थानों पर तीन कच्चे मकान भरभराकर गिर गए। मकान गिरने की आवाज से आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। हादसे में विनोद कुमार घायल हो गए। परिजनों ने उन्हें निजी चिकित्सक के यहां ले जाकर उपचार कराया। गनीमत रही कि अन्य लोग मलबे की चपेट में आने से बच गए।

हडही गांव निवासी विनोद कुमार, अमरासी पत्नी स्वर्गीय शिवराम और वीरेंद्र कुमार गौतम के कच्चे मकान लगातार बारिश के कारण कमजोर हो गए थे। शनिवार की रात अचानक तीनों मकान धराशायी हो गए। मकान गिरने से घर में रखा अनाज, कपड़े, बर्तन, चारपाई समेत गृहस्थी का अन्य सामान मलबे में दबकर नष्ट हो गया।

अचानक हुए हादसे से तीनों परिवारों के सामने रहने और खाने-पीने का संकट खड़ा हो गया है।मकान गिरने के बाद प्रभावित परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। लगातार बारिश के कारण मलबे में दबे सामान को निकालने में भी परेशानी हो रही है। पीड़ित परिवारों के अनुसार बारिश के कारण कच्चे मकानों की दीवारें और नींव कमजोर हो गई थीं।