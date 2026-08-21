जौनपुर के उमानाथ सिंह स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय में 50 बिंदुओं पर परखी गई व्यवस्थाएं
जौनपुर के उमानाथ सिंह स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में 50 बिंदुओं पर स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसमें चिकित्सा सेवाओं, ऑक्सीजन व्यवस्था और शैक्षणिक सुविधाओं की जांच हुई। निरीक्षण टीम ने आईसीयू के संचालन के लिए फायर एनओसी और अधूरे निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा करने पर जोर दिया।
HighLights
चिकित्सा महाविद्यालय में 50 बिंदुओं पर हुआ स्थलीय निरीक्षण।
आईसीयू संचालन हेतु फायर एनओसी प्राप्त करने पर जोर।
ऑक्सीजन प्लांट व इमरजेंसी सेवाएं संतोषजनक पाई गईं।
जागरण संवाददाता, मल्हनी (जौनपुर)। उमानाथ सिंह स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय में गुरुवार को 50-बिंदुओं की चेकलिस्ट के आधार पर स्थलीय निरीक्षण किया गया। महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर हुई जांच में चिकित्सा सेवाओं, उपकरणों, ऑक्सीजन व्यवस्था, स्वच्छता, पेयजल, शैक्षणिक सुविधाओं और निर्माण कार्यों की स्थिति परखी गई।निरीक्षण टीम ने व्यवस्थाओं को देखा और अधूरे निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा कराने पर जोर दिया।
निरीक्षण के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के एनेस्थीसिया विभागाध्यक्ष डा. सुनील कुमार आर्य और स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय चंदौली के प्रधानाचार्य डा. अमित सिंह नामित किए गए थे।टीम ने महाविद्यालय के साथ चिकित्सालय के विभिन्न विभागों और सुविधाओं का स्थलीय निरीक्षण किया।जांच में चिकित्सालय की 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सेवाएं संचालित मिलीं। इमरजेंसी में आवश्यक दवाओं और जीवनरक्षक उपकरणों की उपलब्धता के साथ मॉनीटर व वेंटिलेटर आदि उपकरण क्रियाशील पाए गए।
मरीजों के लिए ट्रायज की व्यवस्था के साथ रेड, येलो और ग्रीन जोन भी बनाए गए हैं। महाविद्यालय में 15 बेड का आइसीयू आवश्यक उपकरणों और संसाधनों से सुसज्जित मिला, लेकिन फायर एनओसी उपलब्ध न होने के कारण फिलहाल इसका संचालन नहीं किया जा रहा है।निरीक्षण टीम ने फायर एनओसी प्राप्त होने के बाद आईसीयू को संचालित करने की आवश्यकता बताई। ऑक्सीजन आपूर्ति की व्यवस्था भी निरीक्षण में संतोषजनक मिली।
एक हजार एलपीएम क्षमता का पीएसए ऑक्सीजन प्लांट और 20 केएल क्षमता का एलएमओ टैंक क्रियाशील पाया गया। इसके अलावा पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन व अन्य मेडिकल गैस सिलेंडर उपलब्ध मिले।चिकित्सालय परिसर में स्वच्छता, पेयजल, शौचालय, स्ट्रेचर और व्हीलचेयर की व्यवस्था भी देखी गई। दिव्यांग मरीजों के लिए रैंप और शौचालय की सुविधा उपलब्ध मिली। शैक्षणिक सुविधाओं की जांच के दौरान केंद्रीय पुस्तकालय में चार हजार 127 पुस्तकें और 45 जर्नल उपलब्ध पाए गए।छात्रावासों में पेयजल, भोजन, साफ-सफाई और सुरक्षा की व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया गया।
निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान जलापूर्ति, विद्युत, सीवर व्यवस्था और भवनों की छतों पर जलभराव समेत अन्य बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया गया। निरीक्षण टीम ने यूपीआरएनएन को लंबित निर्माण कार्यों को जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए। साथ ही सभी निर्माण कार्य पूरे कर फायर एनओसी समेत महाविद्यालय को हस्तांतरित करने की आवश्यकता बताई, ताकि चिकित्सा महाविद्यालय का संचालन पूर्ण क्षमता के साथ किया जा सके।
इस अवसर पर प्रधानाचार्य प्रो. (डा.) आरबी कमल, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक प्रो. (डा.) एए जाफरी, वित्त नियंत्रक अतुल चौधरी, प्रो. उमेश सरोज, प्रो. साधना अजय, डा. विनोद कुमार, डा. मुदित चौहान, डा. जितेंद्र कुमार, डा. अरविंद पटेल, डा. आदर्श यादव, डा. सरिता पांडेय, डा. पूजा पाठक, डा. अर्चना चौधरी, डा. अचल सिंह, डा. चंदभान, डा. रोहित सरोज, डा. पंकज कुमार, डा. जयंत शर्मा, डा. संदीप सिंह सहित अन्य चिकित्सा शिक्षक उपस्थित रहे।