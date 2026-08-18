वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय परिसर में समस्याएं नहीं सुनीं तो भड़के छात्र, विज्ञान संकाय के गेट पर किया प्रदर्शन
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय के छात्रों ने पेयजल, साफ-सफाई और अनियमित कक्षाओं की समस्या को लेकर डीन से शिकायत की, जिसके बा ...और पढ़ें
HighLights
विज्ञान संकाय के छात्रों ने पेयजल, साफ-सफाई, कक्षाओं की कमी पर शिकायत की।
डीन पर छात्रों को धमकाने का आरोप, जिसके बाद गेट पर प्रदर्शन हुआ।
कुलसचिव ने हस्तक्षेप कर एक सप्ताह में समाधान का आश्वासन दिया।
जागरण संवाददाता, मल्हनी (जौनपुर)। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय परिसर स्थित विज्ञान संकाय के बीएससी और एमएससी के छात्र-छात्राओं ने सोमवार को पेयजल, साफ-सफाई, बैठने की व्यवस्था और नियमित कक्षाएं संचालित नहीं होने की समस्या को लेकर डीन प्रो. प्रदीप कुमार से शिकायत की।आरोप है कि समस्याएं सुनकर समाधान कराने के बजाय डीन ने छात्रों को धमकाना शुरू कर दिया।इससे आक्रोशित छात्र-छात्राएं विज्ञान संकाय के गेट पर बैठ गए और करीब एक घंटे तक धरना-प्रदर्शन किया।
छात्रों ने बताया कि संकाय में पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं है। पानी पीने के लिए दूसरे संस्थानों में जाना पड़ता है। कक्षाओं में बैठने के लिए पर्याप्त सीटें नहीं हैं और साफ-सफाई की स्थिति भी ठीक नहीं है। विद्यार्थियों का आरोप है कि नियमित रूप से कक्षाएं भी संचालित नहीं होती हैं। छात्रों का आरोप है कि समस्याओं से डीन को अवगत कराने पर समाधान के बजाय छात्र नेताओं को रैगिंग के मामले में फंसाने की धमकी दी गई।
धरने की जानकारी होने पर छात्र नेता शोधार्थी उद्देश सिंह, दिव्यांश सिंह, सुमित कुमार सिंह समेत कई छात्र संगठन के लोग भी मौके पर पहुंच गए। मामले की जानकारी होने पर कुलसचिव एवं परीक्षा नियंत्रक डॉ. विनोद कुमार सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने छात्रों से बातचीत कर धरना समाप्त कराया और सभी को कक्षाओं में जाने के लिए कहा। इसके बाद उन्होंने कक्षाओं में जाकर विद्यार्थियों की समस्याएं विस्तार से सुनीं।
छात्रों ने पेयजल, साफ-सफाई, पर्याप्त सीटों और नियमित कक्षाएं नहीं चलने समेत विभिन्न समस्याओं से उन्हें अवगत कराया।कुलसचिव ने एक सप्ताह के भीतर समस्याओं का समाधान कराने का आश्वासन दिया। इसके बाद छात्र शांत होकर कक्षाओं में चले गए। विद्यार्थियों ने चेतावनी दी कि निर्धारित समय में समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे दोबारा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।