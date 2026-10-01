पूर्वांचल विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों ने झाड़ू थाम संवारा परिसर, रोपे गेंदे के पौधे, कक्षाओं को भी चमकाया
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में 'सेवा मेरा योगदान' अभियान के चौथे दिन डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्रों ने परिसर ...और पढ़ें
HighLights
छात्रों ने 'सेवा मेरा योगदान' अभियान में उत्साहपूर्वक श्रमदान किया।
विश्वविद्यालय परिसर में स्वच्छता, पौधरोपण और सौंदर्यीकरण अभियान चलाया गया।
विद्यार्थियों ने डिवाइडरों पर गेंदे के पौधे रोपे, कक्षाएं भी चमकाईं।
जागरण संवाददाता, मल्हनी (जौनपुर)। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित ‘सेवा मेरा योगदान’ अभियान के चौथे दिन विद्यार्थियों का उत्साह देखते ही बना। कुलपति प्रो. राकेश कुमार सिंह के मार्गदर्शन में डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र-छात्राओं ने परिसर में स्वच्छता, पौधरोपण और सौंदर्यीकरण अभियान चलाकर श्रमदान किया।
अभियान के दौरान विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय परिसर के डिवाइडरों पर उगी अनावश्यक व सूखी घास को साफ किया। इसके बाद वहां कतारबद्ध तरीके से गेंदे के पौधे रोपे। यही नहीं, छात्र-छात्राओं ने अपनी-अपनी कक्षाओं की भी साफ-सफाई की और फर्नीचर व व्यवस्था को दुरुस्त कर कक्षा-कक्षों का सौंदर्यीकरण किया।
शिक्षकों ने विद्यार्थियों के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि युवाओं का यह उत्साह और सेवा भाव पूरे विश्वविद्यालय परिवार के लिए प्रेरणादायक है। युवाओं की सकारात्मक ऊर्जा ही परिसर को स्वच्छ, हरा-भरा और सुंदर बनाने में सबसे अहम भूमिका निभा रही है। इस तरह के आयोजनों से विद्यार्थियों में अनुशासन, श्रमदान और टीम वर्क की भावना का विकास होता है।
कार्यक्रम संयोजक प्रो. राजकुमार ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के भीतर पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक सेवा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। विद्यार्थी जिस निष्ठा से परिसर को संवारने में लगे हैं, वह सराहनीय है।
यही सहभागिता एक स्वच्छ और हरित परिसर की मजबूत नींव रखेगी।वार्डन डॉ. नितेश जायसवाल ने चतुर्थ दिवस की गतिविधियों की जानकारी देते हुए कहा कि विद्यार्थियों द्वारा किया गया यह कार्य स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति उनकी सामाजिक जिम्मेदारी को दर्शाता है। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं व शिक्षक उपस्थित रहे।