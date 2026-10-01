पूर्वांचल विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों ने झाड़ू थाम संवारा परिसर, रोपे गेंदे के पौधे, कक्षाओं को भी चमकाया

जागरण संवाददाता, मल्हनी (जौनपुर)। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित ‘सेवा मेरा योगदान’ अभियान के चौथे दिन विद्यार्थियों का उत्साह देखते ही बना। कुलपति प्रो. राकेश कुमार सिंह के मार्गदर्शन में डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र-छात्राओं ने परिसर में स्वच्छता, पौधरोपण और सौंदर्यीकरण अभियान चलाकर श्रमदान किया।

अभियान के दौरान विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय परिसर के डिवाइडरों पर उगी अनावश्यक व सूखी घास को साफ किया। इसके बाद वहां कतारबद्ध तरीके से गेंदे के पौधे रोपे। यही नहीं, छात्र-छात्राओं ने अपनी-अपनी कक्षाओं की भी साफ-सफाई की और फर्नीचर व व्यवस्था को दुरुस्त कर कक्षा-कक्षों का सौंदर्यीकरण किया।

शिक्षकों ने विद्यार्थियों के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि युवाओं का यह उत्साह और सेवा भाव पूरे विश्वविद्यालय परिवार के लिए प्रेरणादायक है। युवाओं की सकारात्मक ऊर्जा ही परिसर को स्वच्छ, हरा-भरा और सुंदर बनाने में सबसे अहम भूमिका निभा रही है। इस तरह के आयोजनों से विद्यार्थियों में अनुशासन, श्रमदान और टीम वर्क की भावना का विकास होता है।